В Раде объяснили снос памятника Пушкину одинаковыми взглядами поэта со Скабеевой - 21.10.2022 Украина.ру
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В Раде объяснили снос памятника Пушкину одинаковыми взглядами поэта со Скабеевой
В Раде объяснили снос памятника Пушкину одинаковыми взглядами поэта со Скабеевой - 21.10.2022 Украина.ру
В Раде объяснили снос памятника Пушкину одинаковыми взглядами поэта со Скабеевой
Депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий объяснил снос памятника Александру Пушкину в Киеве тем, что у поэта были одинаковые взгляды с российской телеведущей Ольгой Скабеевой. Об этом депутат написал 21 октября в соцсети
2022-10-21T11:37
2022-10-21T11:37
новости
украина
пушкин
снос
памятник
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У русского поэта Александра Пушкина были такие же взгляды, как у российской телеведущей Ольги Скабеевой. Так Княжицкий объяснил снос памятника Пушкину у транспортного университета в Киеве. "Достаточно почитать Пушкина и становится ясно, что взгляды этого талантливого русского поэта ничем не отличались от современных взглядов Скабеевой. Цитировать можно многое. Его отношение к Гетману Мазепе известно. Но вот, например, отношение к тогдашним россиянам с либеральными и антиимперскими взглядами точно такое же, как и у сегодняшних российских пропагандистов", - заявил Княжицкий. Княжицкий процитировал отрывок из стихотворения "Бородинская годовщина", в котором Пушкин обращается к "мутителям палат" и "клеветникам, врагам России". По его словам, житель Украины, прочитав отрывок, не понимает, почему в Киеве стоит памятник Пушкину, и почему за снос полиция возбуждает уголовное дело.
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новости, украина, пушкин, снос, памятник
Новости, Украина, Пушкин, снос, памятник

В Раде объяснили снос памятника Пушкину одинаковыми взглядами поэта со Скабеевой

11:37 21.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция Light It Up Blue
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий объяснил снос памятника Александру Пушкину в Киеве тем, что у поэта были одинаковые взгляды с российской телеведущей Ольгой Скабеевой. Об этом депутат написал 21 октября в соцсети
У русского поэта Александра Пушкина были такие же взгляды, как у российской телеведущей Ольги Скабеевой. Так Княжицкий объяснил снос памятника Пушкину у транспортного университета в Киеве.
"Достаточно почитать Пушкина и становится ясно, что взгляды этого талантливого русского поэта ничем не отличались от современных взглядов Скабеевой. Цитировать можно многое. Его отношение к Гетману Мазепе известно. Но вот, например, отношение к тогдашним россиянам с либеральными и антиимперскими взглядами точно такое же, как и у сегодняшних российских пропагандистов", - заявил Княжицкий.
Княжицкий процитировал отрывок из стихотворения "Бородинская годовщина", в котором Пушкин обращается к "мутителям палат" и "клеветникам, врагам России". По его словам, житель Украины, прочитав отрывок, не понимает, почему в Киеве стоит памятник Пушкину, и почему за снос полиция возбуждает уголовное дело.
Памятник Пушкину в Киеве
24 сентября, 20:56
"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на ПушкинаМестные киевские СМИ сообщают о том, что 24 сентября неизвестные вандалы в очередной раз нанесли на памятник поэту Александру Пушкину матерные фразы и речевки. Фото появилось в телеграм-канале украинского блогера Анатолия Шария
 
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