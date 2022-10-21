https://ukraina.ru/20221021/1039993631.html

В Раде объяснили снос памятника Пушкину одинаковыми взглядами поэта со Скабеевой

В Раде объяснили снос памятника Пушкину одинаковыми взглядами поэта со Скабеевой - 21.10.2022 Украина.ру

В Раде объяснили снос памятника Пушкину одинаковыми взглядами поэта со Скабеевой

Депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий объяснил снос памятника Александру Пушкину в Киеве тем, что у поэта были одинаковые взгляды с российской телеведущей Ольгой Скабеевой. Об этом депутат написал 21 октября в соцсети

2022-10-21T11:37

2022-10-21T11:37

2022-10-21T11:37

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У русского поэта Александра Пушкина были такие же взгляды, как у российской телеведущей Ольги Скабеевой. Так Княжицкий объяснил снос памятника Пушкину у транспортного университета в Киеве. "Достаточно почитать Пушкина и становится ясно, что взгляды этого талантливого русского поэта ничем не отличались от современных взглядов Скабеевой. Цитировать можно многое. Его отношение к Гетману Мазепе известно. Но вот, например, отношение к тогдашним россиянам с либеральными и антиимперскими взглядами точно такое же, как и у сегодняшних российских пропагандистов", - заявил Княжицкий. Княжицкий процитировал отрывок из стихотворения "Бородинская годовщина", в котором Пушкин обращается к "мутителям палат" и "клеветникам, врагам России". По его словам, житель Украины, прочитав отрывок, не понимает, почему в Киеве стоит памятник Пушкину, и почему за снос полиция возбуждает уголовное дело.

https://ukraina.ru/20220924/1039059963.html

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новости, украина, пушкин, снос, памятник