https://ukraina.ru/20221021/1039993383.html

Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима

Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима - 21.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима

Массовое применение Россией беспилотников против киевского режима и эффективность этих аппаратов вызвали "определённую панику" у его руководителей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-21T11:00

2022-10-21T11:00

2022-10-21T11:00

новости

спецоперация

юрий кнутов

беспилотники

владимир зеленский

пентагон

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Он сообщил, что Владимир Зеленский уже направил письмо в Пентагон, в котором призвал США прислать обеспечить киевский режим средствами защиты от используемых Россией БПЛА.Он добавил, что для борьбы с беспилотниками войска киевского режима будут применять электромагнитные ружья и системы радиоэлектронной борьбы, однако российские войска могут купировать эти средства переходом на другие частоты и защитой их электроники дополнительными экранами.Попадание по беспилотникам из стрелкового оружия тоже не всегда приводит к их уничтожению, а их дешевизна позволяет атаковать один объект "сразу стаей дронов", рассказал Кнутов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221011/1039568502.html

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2022

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новости, спецоперация, юрий кнутов, беспилотники, владимир зеленский, пентагон