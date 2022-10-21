Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима
Массовое применение Россией беспилотников против киевского режима и эффективность этих аппаратов вызвали "определённую панику" у его руководителей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он сообщил, что Владимир Зеленский уже направил письмо в Пентагон, в котором призвал США прислать обеспечить киевский режим средствами защиты от используемых Россией БПЛА.
Но ещё год назад попадался материал с совещания в Пентагоне, которое пришло к выводу, что у самих американцев нет средств защиты от дронов. Их ещё предстоит разработать в течение 5-7 лет
Он добавил, что для борьбы с беспилотниками войска киевского режима будут применять электромагнитные ружья и системы радиоэлектронной борьбы, однако российские войска могут купировать эти средства переходом на другие частоты и защитой их электроники дополнительными экранами.
11 октября, 05:30"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте России не хватало беспилотников, но поступающие из Ирана БПЛА "Шахид" внесли большой вклад в то, чтобы российские войска наносили серьезные удары по тылу противника, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Попадание по беспилотникам из стрелкового оружия тоже не всегда приводит к их уничтожению, а их дешевизна позволяет атаковать один объект "сразу стаей дронов", рассказал Кнутов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.