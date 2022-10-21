Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима - 21.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима
Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима - 21.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима
Массовое применение Россией беспилотников против киевского режима и эффективность этих аппаратов вызвали "определённую панику" у его руководителей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-21T11:00
2022-10-21T11:00
новости
спецоперация
юрий кнутов
беспилотники
владимир зеленский
пентагон
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Он сообщил, что Владимир Зеленский уже направил письмо в Пентагон, в котором призвал США прислать обеспечить киевский режим средствами защиты от используемых Россией БПЛА.Он добавил, что для борьбы с беспилотниками войска киевского режима будут применять электромагнитные ружья и системы радиоэлектронной борьбы, однако российские войска могут купировать эти средства переходом на другие частоты и защитой их электроники дополнительными экранами.Попадание по беспилотникам из стрелкового оружия тоже не всегда приводит к их уничтожению, а их дешевизна позволяет атаковать один объект "сразу стаей дронов", рассказал Кнутов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, юрий кнутов, беспилотники, владимир зеленский, пентагон
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, беспилотники, Владимир Зеленский, Пентагон

Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима

11:00 21.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Массовое применение Россией беспилотников против киевского режима и эффективность этих аппаратов вызвали "определённую панику" у его руководителей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он сообщил, что Владимир Зеленский уже направил письмо в Пентагон, в котором призвал США прислать обеспечить киевский режим средствами защиты от используемых Россией БПЛА.

Но ещё год назад попадался материал с совещания в Пентагоне, которое пришло к выводу, что у самих американцев нет средств защиты от дронов. Их ещё предстоит разработать в течение 5-7 лет

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он добавил, что для борьбы с беспилотниками войска киевского режима будут применять электромагнитные ружья и системы радиоэлектронной борьбы, однако российские войска могут купировать эти средства переходом на другие частоты и защитой их электроники дополнительными экранами.
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 05:30
"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте России не хватало беспилотников, но поступающие из Ирана БПЛА "Шахид" внесли большой вклад в то, чтобы российские войска наносили серьезные удары по тылу противника, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Попадание по беспилотникам из стрелкового оружия тоже не всегда приводит к их уничтожению, а их дешевизна позволяет атаковать один объект "сразу стаей дронов", рассказал Кнутов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовбеспилотникиВладимир ЗеленскийПентагон
 
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