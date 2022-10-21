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Андрей Масалович: кто он

Андрей Масалович: кто он - 21.10.2022 Украина.ру

Андрей Масалович: кто он

Президент Консорциума "Инфорус", ведущий эксперт по конкурентной разведке, автор YouTube-канала "КиберДед"

2022-10-21T11:37

2022-10-21T11:37

2022-10-21T11:56

эксперт

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Родился в 1961 году в Новосибирске.В 1984 году закончил Московский авиационный институт, где учился на факультете прикладной математики. В 1989 году окончил аспирантуру МАИ. Кандидат физико-математических наук.В 1990-х работал сотрудником в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ). Являлся одним из разработчиков суперкомпьютера МВС-100.С 2001 года является президентом основанного им объединения ИТ-компаний России — Консорциума "Инфорус".С 2005 года — член жюри конкурсов "Премия Рунета".Создатель проекта автоматизированных систем Интернет-разведки Avalanche.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт