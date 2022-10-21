https://ukraina.ru/20221021/1039992654.html
Андрей Масалович: кто он
Андрей Масалович: кто он - 21.10.2022 Украина.ру
Андрей Масалович: кто он
Президент Консорциума "Инфорус", ведущий эксперт по конкурентной разведке, автор YouTube-канала "КиберДед"
2022-10-21T11:37
2022-10-21T11:37
2022-10-21T11:56
эксперт
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Родился в 1961 году в Новосибирске.В 1984 году закончил Московский авиационный институт, где учился на факультете прикладной математики. В 1989 году окончил аспирантуру МАИ. Кандидат физико-математических наук.В 1990-х работал сотрудником в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ). Являлся одним из разработчиков суперкомпьютера МВС-100.С 2001 года является президентом основанного им объединения ИТ-компаний России — Консорциума "Инфорус".С 2005 года — член жюри конкурсов "Премия Рунета".Создатель проекта автоматизированных систем Интернет-разведки Avalanche.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Андрей Масалович: кто он
11:37 21.10.2022 (обновлено: 11:56 21.10.2022)
Президент Консорциума "Инфорус", ведущий эксперт по конкурентной разведке, автор YouTube-канала "КиберДед"
Родился в 1961 году в Новосибирске.
В 1984 году закончил Московский авиационный институт, где учился на факультете прикладной математики. В 1989 году окончил аспирантуру МАИ. Кандидат физико-математических наук.
В 1990-х работал сотрудником в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ). Являлся одним из разработчиков суперкомпьютера МВС-100.
С 2001 года является президентом основанного им объединения ИТ-компаний России — Консорциума "Инфорус".
С 2005 года — член жюри конкурсов "Премия Рунета".
Создатель проекта автоматизированных систем Интернет-разведки Avalanche.