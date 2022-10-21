https://ukraina.ru/20221021/1039978659.html

Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года

Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года - 21.10.2022 Украина.ру

Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года

Американские и британские инструкторы обучали ВСУ ведению боевых действий в городах уже в 2016 году, когда существовали надежды на мирное урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный майор морской пехоты сил киевского режима Николай Мищенко

2022-10-21T08:32

2022-10-21T08:32

2022-10-21T08:32

новости

спецоперация

военнопленный

инструкторы

сша

великобритания

минские соглашения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/17/1034261731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6db9adfe8ca381794eca657c8e36dfa5.jpg

Он отметил, что в 2016 он впервые имел дело с инструкторами из Великобритании, проводившими занятия по тактической военной медицине в его части. Затем он побывал в учебном центре Львовской области, где "находились американцы, британцы и многие из других стран военнослужащие", занимавшиеся обучением личного состава ВСУ.По словам Мищенко, западные инструкторы обучали украинских военных порядку штурма зданий, зачистке и ведению боевых действий в городской местности.Второе минское соглашение было подписано в 2015 году руководителями Германии, Франции, Украины и России. Свои подписи также поставили руководители ДНР и ЛНР. Позднее договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.Однако Киев изначально не собирался выполнять Минские соглашения, в чём открыто признавался бывший президент Украины Пётр Порошенко, чья подпись стоит под документом. Более того, по словам пятого президента Украины, для страны Минские соглашения ничего не значили — благодаря им киевские власти рассчитывали выиграть время для укрепления своей армии.

https://ukraina.ru/20221020/1039933506.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, военнопленный, инструкторы, сша, великобритания, минские соглашения