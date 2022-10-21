Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года - 21.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221021/1039978659.html
Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года
Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года - 21.10.2022 Украина.ру
Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года
Американские и британские инструкторы обучали ВСУ ведению боевых действий в городах уже в 2016 году, когда существовали надежды на мирное урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный майор морской пехоты сил киевского режима Николай Мищенко
2022-10-21T08:32
2022-10-21T08:32
новости
спецоперация
военнопленный
инструкторы
сша
великобритания
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/17/1034261731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6db9adfe8ca381794eca657c8e36dfa5.jpg
Он отметил, что в 2016 он впервые имел дело с инструкторами из Великобритании, проводившими занятия по тактической военной медицине в его части. Затем он побывал в учебном центре Львовской области, где "находились американцы, британцы и многие из других стран военнослужащие", занимавшиеся обучением личного состава ВСУ.По словам Мищенко, западные инструкторы обучали украинских военных порядку штурма зданий, зачистке и ведению боевых действий в городской местности.Второе минское соглашение было подписано в 2015 году руководителями Германии, Франции, Украины и России. Свои подписи также поставили руководители ДНР и ЛНР. Позднее договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.Однако Киев изначально не собирался выполнять Минские соглашения, в чём открыто признавался бывший президент Украины Пётр Порошенко, чья подпись стоит под документом. Более того, по словам пятого президента Украины, для страны Минские соглашения ничего не значили — благодаря им киевские власти рассчитывали выиграть время для укрепления своей армии.
https://ukraina.ru/20221020/1039933506.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/17/1034261731_130:0:1570:1080_1920x0_80_0_0_06f65008994420f0d8115b60f6b7ff06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, военнопленный, инструкторы, сша, великобритания, минские соглашения
Новости, Спецоперация, военнопленный, инструкторы, США, Великобритания, Минские соглашения

Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года

08:32 21.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПод Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
Под Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Американские и британские инструкторы обучали ВСУ ведению боевых действий в городах уже в 2016 году, когда существовали надежды на мирное урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный майор морской пехоты сил киевского режима Николай Мищенко
Он отметил, что в 2016 он впервые имел дело с инструкторами из Великобритании, проводившими занятия по тактической военной медицине в его части. Затем он побывал в учебном центре Львовской области, где "находились американцы, британцы и многие из других стран военнослужащие", занимавшиеся обучением личного состава ВСУ.
По словам Мищенко, западные инструкторы обучали украинских военных порядку штурма зданий, зачистке и ведению боевых действий в городской местности.

Это были как обычные занятия, но, как я понимаю, шло к тому, чтобы люди были подготовлены к таким моментам. Не как в Великую Отечественную, вышли в поле, окопались и воюют, а что будут городские бои, и дабы люди понимали, получили практику, с ними проводились эти занятия

Николай Мищенко
Военнопленный майор морской пехоты ВСУ
Второе минское соглашение было подписано в 2015 году руководителями Германии, Франции, Украины и России. Свои подписи также поставили руководители ДНР и ЛНР. Позднее договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
Вывоз сдавшихся в плен украинских военных и боевиков с Азовстали - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 08:21
Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашенияУкраинский спецназ в период так называемой "антитеррористической операции" (АТО) грубо нарушал режим тишины, предусмотренный Минскими соглашениями, вызывая ответные удары по свои сослуживцам, сообщил РИА Новости замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск, подполковник Валентин Алтухов
Однако Киев изначально не собирался выполнять Минские соглашения, в чём открыто признавался бывший президент Украины Пётр Порошенко, чья подпись стоит под документом. Более того, по словам пятого президента Украины, для страны Минские соглашения ничего не значили — благодаря им киевские власти рассчитывали выиграть время для укрепления своей армии.
 
НовостиСпецоперациявоеннопленныйинструкторыСШАВеликобританияМинские соглашения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Без воды, но с реками подсолнечного масла. Как живет сейчас Николаев
10:06В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
10:03Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске
09:46СМИ назвали цель последнего удара в Харькове
09:35В Харькове гремят взрывы — власти
09:32Проигрывая побеждаем. Как майданные технологии разрушают их родителей
09:23Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена
08:58Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось
08:57Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя
08:57Удар по переправе, угроза Зеленского. Главное на Украине на утро 21 октября
08:52Орбан высмеял идею Еврокомиссии о потолке цен на российский газ
08:48Немцев шокировал новый посол Украины - Die Welt
08:47"Грязную работу поручили делать Украине". С кем Россия воюет не на поле боя
08:39Сербия не собиралась скрывать визит замглавы МИД РФ — Вучич
08:34Марат Баширов о русских в информвойсках ВСУ и о "вынужденных патриотах" в IT-отрасли
08:32Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года
08:22Пушков указал на странность в скандальной отставке британского премьера
08:11На Украине снова объявили воздушную тревогу
08:08Мао Цзэдун. Великий кормчий и его "большие скачки"
08:00"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество
Лента новостейМолния