https://ukraina.ru/20221021/1039978659.html
Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года
Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года - 21.10.2022 Украина.ру
Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года
Американские и британские инструкторы обучали ВСУ ведению боевых действий в городах уже в 2016 году, когда существовали надежды на мирное урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный майор морской пехоты сил киевского режима Николай Мищенко
2022-10-21T08:32
2022-10-21T08:32
2022-10-21T08:32
новости
спецоперация
военнопленный
инструкторы
сша
великобритания
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/17/1034261731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6db9adfe8ca381794eca657c8e36dfa5.jpg
Он отметил, что в 2016 он впервые имел дело с инструкторами из Великобритании, проводившими занятия по тактической военной медицине в его части. Затем он побывал в учебном центре Львовской области, где "находились американцы, британцы и многие из других стран военнослужащие", занимавшиеся обучением личного состава ВСУ.По словам Мищенко, западные инструкторы обучали украинских военных порядку штурма зданий, зачистке и ведению боевых действий в городской местности.Второе минское соглашение было подписано в 2015 году руководителями Германии, Франции, Украины и России. Свои подписи также поставили руководители ДНР и ЛНР. Позднее договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.Однако Киев изначально не собирался выполнять Минские соглашения, в чём открыто признавался бывший президент Украины Пётр Порошенко, чья подпись стоит под документом. Более того, по словам пятого президента Украины, для страны Минские соглашения ничего не значили — благодаря им киевские власти рассчитывали выиграть время для укрепления своей армии.
https://ukraina.ru/20221020/1039933506.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/17/1034261731_130:0:1570:1080_1920x0_80_0_0_06f65008994420f0d8115b60f6b7ff06.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, военнопленный, инструкторы, сша, великобритания, минские соглашения
Новости, Спецоперация, военнопленный, инструкторы, США, Великобритания, Минские соглашения
Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года
Американские и британские инструкторы обучали ВСУ ведению боевых действий в городах уже в 2016 году, когда существовали надежды на мирное урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный майор морской пехоты сил киевского режима Николай Мищенко
Он отметил, что в 2016 он впервые имел дело с инструкторами из Великобритании, проводившими занятия по тактической военной медицине в его части. Затем он побывал в учебном центре Львовской области, где "находились американцы, британцы и многие из других стран военнослужащие", занимавшиеся обучением личного состава ВСУ.
По словам Мищенко, западные инструкторы обучали украинских военных порядку штурма зданий, зачистке и ведению боевых действий в городской местности.
Это были как обычные занятия, но, как я понимаю, шло к тому, чтобы люди были подготовлены к таким моментам. Не как в Великую Отечественную, вышли в поле, окопались и воюют, а что будут городские бои, и дабы люди понимали, получили практику, с ними проводились эти занятия
Николай Мищенко
Военнопленный майор морской пехоты ВСУ
Второе минское соглашение было подписано в 2015 году руководителями Германии, Франции, Украины и России. Свои подписи также поставили руководители ДНР и ЛНР. Позднее договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
Однако Киев изначально не собирался выполнять Минские соглашения, в чём открыто признавался бывший президент Украины Пётр Порошенко, чья подпись стоит под документом. Более того, по словам пятого президента Украины, для страны Минские соглашения ничего не значили — благодаря им киевские власти рассчитывали выиграть время для укрепления своей армии.