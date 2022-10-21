https://ukraina.ru/20221021/1039976037.html

Немцев шокировал новый посол Украины - Die Welt

Немцев шокировал новый посол Украины - Die Welt - 21.10.2022 Украина.ру

Немцев шокировал новый посол Украины - Die Welt

Немцы слишком рано обрадовались отставке украинского дипломата Андрея Мельника, его преемник Алексей Макеев дает мало поводов для оптимизма, сообщило 20 октября издание Die Welt

2022-10-21T08:48

2022-10-21T08:48

2022-10-21T08:10

новости

андрей мельник

германия

посол

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"В Twitter Макеев задает тон, который говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя. Он также показывает, что, как и в случае с Мельником, будет использовать юмор для достижения поддержки немцев", — говорится в статье.По данным издания, новый посол Украины стал требовать в социальных сетях немецкое оружие, еще не приехав в Берлин, а перед тем, как отправиться в Германию Макеев попросил своих немецких подписчиков в Twitter дать ему советы насчет музыкального плейлиста.После этого те, кто праздновал избавление от скандального Мельника, заподозрили, что радовались слишком рано.В то время как Мельник лишь с годами стал "громкоговорителем", Макеев уже давно считается "одаренным коммуникатором". Он уже опубликовал почти 24 тысячи твитов — в два раза больше, чем у Мельника. Похоже, что те, кому предыдущий украинский посол действовал на нервы, и в будущем ничего хорошего не дождутся, резюмирует немецкое издание.Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей мельник, германия, посол