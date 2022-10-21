https://ukraina.ru/20221021/1039975517.html

Ермак обозвал идиотами западных политиков и бизнесменов, призывающих к миру

Ермак обозвал идиотами западных политиков и бизнесменов, призывающих к миру - 21.10.2022 Украина.ру

Ермак обозвал идиотами западных политиков и бизнесменов, призывающих к миру

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post 20 октября резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к миру не на условиях Киева

2022-10-21T07:56

2022-10-21T07:56

2022-10-21T07:56

новости

андрей ермак

мир

илон маск

запад

украина

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Он заверил, что Россия якобы занимается "ядерным шантажом". При этом не привел никаких доводов в пользу сказанного.Автор считает, что в мире стал популярен нарратив: "Украина должна перестать пытаться вернуть территории, чтобы предотвратить мировую войну"."Украина ищет мира. Украина жаждет мира. Но наши условия известны. Мы повторяли их много раз", — заявил Ермак.В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.На днях еще один американский миллиардер — Билл Экман — заявил, что Украина должна оставить Крым России и отказаться от вступления НАТО.

https://ukraina.ru/20221007/1039489890.html

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новости, андрей ермак, мир, илон маск, запад, украина