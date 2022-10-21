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Ермак обозвал идиотами западных политиков и бизнесменов, призывающих к миру
Ермак обозвал идиотами западных политиков и бизнесменов, призывающих к миру - 21.10.2022 Украина.ру
Ермак обозвал идиотами западных политиков и бизнесменов, призывающих к миру
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post 20 октября резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к миру не на условиях Киева
2022-10-21T07:56
2022-10-21T07:56
2022-10-21T07:56
новости
андрей ермак
мир
илон маск
запад
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Он заверил, что Россия якобы занимается "ядерным шантажом". При этом не привел никаких доводов в пользу сказанного.Автор считает, что в мире стал популярен нарратив: "Украина должна перестать пытаться вернуть территории, чтобы предотвратить мировую войну"."Украина ищет мира. Украина жаждет мира. Но наши условия известны. Мы повторяли их много раз", — заявил Ермак.В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.На днях еще один американский миллиардер — Билл Экман — заявил, что Украина должна оставить Крым России и отказаться от вступления НАТО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, андрей ермак, мир, илон маск, запад, украина
Новости, Андрей Ермак, мир, Илон Маск, Запад, Украина
Ермак обозвал идиотами западных политиков и бизнесменов, призывающих к миру
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post 20 октября резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к миру не на условиях Киева
Он заверил, что Россия якобы занимается "ядерным шантажом". При этом не привел никаких доводов в пользу сказанного.
"Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Во имя мира. По имя планеты. Во имя человечества. Но не во имя Украины. И не во имя справедливости", — утверждает Ермак.
Автор считает, что в мире стал популярен нарратив: "Украина должна перестать пытаться вернуть территории, чтобы предотвратить мировую войну".
"Украина ищет мира. Украина жаждет мира. Но наши условия известны. Мы повторяли их много раз", — заявил Ермак
.
В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
На днях еще один американский миллиардер — Билл Экман — заявил, что Украина должна оставить Крым России и отказаться от вступления НАТО.