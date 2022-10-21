https://ukraina.ru/20221021/1039974191.html

Украине не хватает систем противовоздушной обороны - Washington Post

Украине не хватает систем противовоздушной обороны - Washington Post - 21.10.2022 Украина.ру

Украине не хватает систем противовоздушной обороны - Washington Post

На Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны. Об этом 20 октября написало издание Washington Post со ссылкой на украинских военных и политиков

2022-10-21T07:24

2022-10-21T07:24

2022-10-21T07:25

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По словам капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Климина, обход украинской противовоздушно обороны удается за счет разведданных и информации о ландшафте.Издание отмечает, что большинство украинских систем противовоздушной обороны —советского производства, а это значит, что им уже как минимум 30 лет.Начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, как сообщает Washington Post, находится за границей и учится управлять NASAMS, также пожаловался на устарелость ПВО Украины."Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. А еще у нас заканчиваются ракеты", — рассказал он.Украина нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия, резюмирует издание.Раннее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву продолжат оказывать поддержку, особенно в области ПВО. Министр считает, что сейчас этот вопрос важнее, чем поставки немецких танков.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, украина, новости