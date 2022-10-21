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Украине не хватает систем противовоздушной обороны - Washington Post
Украине не хватает систем противовоздушной обороны - Washington Post - 21.10.2022 Украина.ру
Украине не хватает систем противовоздушной обороны - Washington Post
На Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны. Об этом 20 октября написало издание Washington Post со ссылкой на украинских военных и политиков
2022-10-21T07:24
2022-10-21T07:24
2022-10-21T07:25
пво
украина
новости
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По словам капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Климина, обход украинской противовоздушно обороны удается за счет разведданных и информации о ландшафте.Издание отмечает, что большинство украинских систем противовоздушной обороны —советского производства, а это значит, что им уже как минимум 30 лет.Начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, как сообщает Washington Post, находится за границей и учится управлять NASAMS, также пожаловался на устарелость ПВО Украины."Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. А еще у нас заканчиваются ракеты", — рассказал он.Украина нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия, резюмирует издание.Раннее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву продолжат оказывать поддержку, особенно в области ПВО. Министр считает, что сейчас этот вопрос важнее, чем поставки немецких танков.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, украина, новости
Украине не хватает систем противовоздушной обороны - Washington Post
07:24 21.10.2022 (обновлено: 07:25 21.10.2022)
На Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны. Об этом 20 октября написало издание Washington Post со ссылкой на украинских военных и политиков
По словам капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Климина, обход украинской противовоздушно обороны удается за счет разведданных и информации о ландшафте.
Издание отмечает, что большинство украинских систем противовоздушной обороны —советского производства, а это значит, что им уже как минимум 30 лет.
"Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером", — поделилась своим мнением исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.
Начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, как сообщает Washington Post, находится за границей и учится управлять NASAMS, также пожаловался на устарелость ПВО Украины.
"Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. А еще у нас заканчиваются ракеты", — рассказал он.
Украина нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия, резюмирует издание.
Раннее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву продолжат оказывать поддержку, особенно в области ПВО. Министр считает, что сейчас этот вопрос важнее, чем поставки немецких танков.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.