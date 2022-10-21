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Люди погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне

Люди погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне - 21.10.2022 Украина.ру

Люди погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне

Из-за украинского удара по переправе в Херсоне, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали 10. Об этом сообщил журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, передает 21 октября РИА Новости

2022-10-21T07:10

2022-10-21T07:10

2022-10-21T07:15

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херсон

удар

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"В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие, на данный момент десять человек раненых и двое погибших, это предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже, сейчас на месте работают спасательные службы", — сказал Елисеев.По его словам, характер ранений показывает, что Украина применила кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта.Он также отметил, что "гражданская переправа работает и в ночное время, поскольку очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение военной ситуации".Елисеев уточнил, что раненые поступили в областную больницу, в случае необходимости их доставят в Крым для лечения.Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, накануне вечером Украина выпустила 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в региональном центре, ПВО сбила 11 из них. По их информации, в результате пострадали девять человек.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, удар