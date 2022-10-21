Люди погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне - 21.10.2022 Украина.ру
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Люди погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне
Люди погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне - 21.10.2022 Украина.ру
Люди погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне
Из-за украинского удара по переправе в Херсоне, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали 10. Об этом сообщил журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, передает 21 октября РИА Новости
2022-10-21T07:10
2022-10-21T07:15
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"В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие, на данный момент десять человек раненых и двое погибших, это предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже, сейчас на месте работают спасательные службы", — сказал Елисеев.По его словам, характер ранений показывает, что Украина применила кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта.Он также отметил, что "гражданская переправа работает и в ночное время, поскольку очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение военной ситуации".Елисеев уточнил, что раненые поступили в областную больницу, в случае необходимости их доставят в Крым для лечения.Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, накануне вечером Украина выпустила 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в региональном центре, ПВО сбила 11 из них. По их информации, в результате пострадали девять человек.
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новости, херсон, удар
Новости, Херсон, удар

Люди погибли из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне

07:10 21.10.2022 (обновлено: 07:15 21.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Из-за украинского удара по переправе в Херсоне, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали 10. Об этом сообщил журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, передает 21 октября РИА Новости
"В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие, на данный момент десять человек раненых и двое погибших, это предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже, сейчас на месте работают спасательные службы", — сказал Елисеев.
По его словам, характер ранений показывает, что Украина применила кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта.

"Уверен, что киевский режим знал, что переправа используется исключительно гражданскими лицами… Пострадали несовершеннолетние, и среди пострадавших — журналисты", — добавил глава правительства региона.

Он также отметил, что "гражданская переправа работает и в ночное время, поскольку очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение военной ситуации".
Елисеев уточнил, что раненые поступили в областную больницу, в случае необходимости их доставят в Крым для лечения.
Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, накануне вечером Украина выпустила 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в региональном центре, ПВО сбила 11 из них. По их информации, в результате пострадали девять человек.
 
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