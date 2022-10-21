Главное на 21 октября: в России и в мире
05:23 21.10.2022 (обновлено: 05:27 21.10.2022)
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© rawpixel.com
В Москве осудят Марка Фейгина, в США огласят приговор бывшему помощнику Дональда Трампа, в Риге чиновники из НАТО выступят с докладами об Украине. Об этих и других событиях дня — читайте в подборке Украина.ру
Россия
Бывшего адвоката Марка Фейгина* осудят за нарушение закона об иностранных агентах. Заседание по иску состоится в Хамовническом районном суде Москвы. Фейгину грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей.
Фейгина лишили статуса адвоката весной 2018 года. Квалификационная коллегия палаты адвокатов сочла неэтичным его поведение. Фейгин в соцсетях использовал нецензурную лексику в отношении коллег и их клиентов.
В настоящее время Фейгин выпускает видеозаписи бесед с, в основном, с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
*Марк Фейгин включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Ближнее зарубежье
Заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности состоится в Исполнительном комитете СНГ. В мероприятии примут участие представители органов государственного надзора в области промышленной безопасности:
- —Азербайджана,
- —Армении,
- —Белоруссии
- —Казахстана
- —Киргизии,
- —Молдавии,
- —России,
- —Таджтикистана,
- —Узбекистана,
- —представители Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и Европейской экономической комиссии ООН.
"Участники заседания подведут итоги работы за 2021–2022 годы, рассмотрят ход выполнения Плана основных мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах на 2021–2026 годы", - сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
Рижская конференция по вопросам безопасности и внешней политики состоится в Латвийской национальной библиотеке. В мероприятии примут участие свыше 500 участников из 38 стран, часть из них - дистанционно. Одной из тем организаторы заявили ситуацию на Украине и последствия для Прибалтики.
С докладами выступят:
- —помощник генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии Байба Браже,
- —вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис,
- —руководитель отдела политического планирования Генерального секретаря НАТО профессор Бенедетта Бертип.
На открытии конференции выступит президент Латвии Эгилс Левитс и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.
Мир
Брифинг по обеспечению мира и безопасности на Украине состоится в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Суд огласит приговор бывшему советнику Трампа. Бывшего советника экс-президента США Трампа Бэннона обвиняют в неуважении к Конгрессу. В федеральном суде округа Колумбия огласят приговор.
Бэннон отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Жюри присяжных обвинило его в неуважении, в связи с отказом явиться по повестке и предоставить документы.