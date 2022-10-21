https://ukraina.ru/20221021/1039967567.html

Главное на 21 октября: в России и в мире

Главное на 21 октября: в России и в мире - 21.10.2022 Украина.ру

Главное на 21 октября: в России и в мире

В Москве осудят Марка Фейгина, в США огласят приговор бывшему помощнику Дональда Трампа, в Риге чиновники из НАТО выступят с докладами об Украине. Об этих и других событиях дня — читайте в подборке Украина.ру

2022-10-21T05:23

2022-10-21T05:23

2022-10-21T05:27

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg

РоссияБывшего адвоката Марка Фейгина* осудят за нарушение закона об иностранных агентах. Заседание по иску состоится в Хамовническом районном суде Москвы. Фейгину грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. Фейгина лишили статуса адвоката весной 2018 года. Квалификационная коллегия палаты адвокатов сочла неэтичным его поведение. Фейгин в соцсетях использовал нецензурную лексику в отношении коллег и их клиентов. В настоящее время Фейгин выпускает видеозаписи бесед с, в основном, с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.*Марк Фейгин включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.Ближнее зарубежьеЗаседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности состоится в Исполнительном комитете СНГ. В мероприятии примут участие представители органов государственного надзора в области промышленной безопасности: Рижская конференция по вопросам безопасности и внешней политики состоится в Латвийской национальной библиотеке. В мероприятии примут участие свыше 500 участников из 38 стран, часть из них - дистанционно. Одной из тем организаторы заявили ситуацию на Украине и последствия для Прибалтики. С докладами выступят: На открытии конференции выступит президент Латвии Эгилс Левитс и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.МирБрифинг по обеспечению мира и безопасности на Украине состоится в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.Суд огласит приговор бывшему советнику Трампа. Бывшего советника экс-президента США Трампа Бэннона обвиняют в неуважении к Конгрессу. В федеральном суде округа Колумбия огласят приговор. Бэннон отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Жюри присяжных обвинило его в неуважении, в связи с отказом явиться по повестке и предоставить документы.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости