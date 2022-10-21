https://ukraina.ru/20221021/1039965671.html

Козин: президентский дворец Зеленского должны быть сравнен с землей

Козин: президентский дворец Зеленского должны быть сравнен с землей - 21.10.2022 Украина.ру

Козин: президентский дворец Зеленского должны быть сравнен с землей

Ядерная угроза Запада – не более чем предлог для запугивания Москвы, чтобы остановить наступление ВС РФ на ВСУ. Однако России стоит быть готовыми к любым ударам, в том числе ядерным, заявил в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-10-21T05:53

2022-10-21T05:53

2022-10-21T05:53

владимир зеленский

новости

москва

ядерное

всу

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Войска радиационной, химической и биологической защиты должны быть всегда и ко всему готовы, чтобы если нападение все-таки произойдет, то "президентский дворец Зеленского должны быть сравнен с землей в результате нашего мощного ракетно-бомбового удара".Он подчеркнул, что нельзя верить информации, которая поступает от дипломатических западных кругов, поскольку дезинформация – тоже оружие.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221020/1039946500.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, новости, москва, ядерное, всу