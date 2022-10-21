Козин: у ядерной угрозы есть свое практическое применение - 21.10.2022 Украина.ру
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Козин: у ядерной угрозы есть свое практическое применение
Козин: у ядерной угрозы есть свое практическое применение - 21.10.2022 Украина.ру
Козин: у ядерной угрозы есть свое практическое применение
Ядерные угрозы Запада – всего лишь предлог для запугивания России, но Вашингтону это не удастся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-10-21T05:37
2022-10-21T05:37
новости
эксперт
ядерное оружие
запад
россия
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946500.html
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новости, эксперт, ядерное оружие, запад, россия
Новости, эксперт, Ядерное оружие, Запад, Россия

Козин: у ядерной угрозы есть свое практическое применение

05:37 21.10.2022
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Public Domain
Читать в
Ядерные угрозы Запада – всего лишь предлог для запугивания России, но Вашингтону это не удастся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Это (ядерная угроза – Ред.) брехня. Это сознательная дезинформация, чтобы остановить наше наступление на ВСУ, которые там сконцентрировались. Мы должны воспринимать это только таким образом. Да, на всякий случай нам нужно быть к этому готовыми. Но такого рода сообщения не должны приостановить наше продвижение вперед", - заявил эксперт.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Владимир Козин интервью
Вчера, 13:34
Владимир Козин: Запад пугает Россию грязной бомбой, потому что Россия готова разгромить ВСУ
 
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