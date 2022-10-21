Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США - 21.10.2022 Украина.ру
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Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США
Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США - 21.10.2022 Украина.ру
Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США
Главный предвестник скорой ядерной провокации на территории Украины - информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения, направленного против России. И ожидать ее можно действительно очень скоро, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2022-10-21T04:37
2022-10-21T04:37
олег неменский
новости
провокация
выборы
сша
украина
ядерное оружие
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По его словам, раз информационная компания идет уже сейчас, то ожидать провокации следует в самое ближайшее время, например, в ноябре. В аккурат к выборам в США. Явления эти, уверен эксперт, взаимосвязынные.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Прочитать интервью целиком можно здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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олег неменский, новости, провокация, выборы, сша, украина, ядерное оружие
Олег Неменский, Новости, провокация, выборы, США, Украина, Ядерное оружие

Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США

04:37 21.10.2022
 
© topwar.ru
© topwar.ru
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Главный предвестник скорой ядерной провокации на территории Украины - информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения, направленного против России. И ожидать ее можно действительно очень скоро, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
По его словам, раз информационная компания идет уже сейчас, то ожидать провокации следует в самое ближайшее время, например, в ноябре. В аккурат к выборам в США. Явления эти, уверен эксперт, взаимосвязынные.
"До выборов в США возможны самые разные провокации. Силам, связанным с Демократической партией, важно в очередной раз запугать избирателей тем, что происходит на Украине. Так что период до выборов в США – особенно тревожное время", - сказал Неменский.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Прочитать интервью целиком можно здесь:
Олег Неменский
Вчера, 13:35
Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине
 
Олег НеменскийНовостипровокациявыборыСШАУкраинаЯдерное оружие
 
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