https://ukraina.ru/20221021/1039957752.html
Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США
Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США - 21.10.2022 Украина.ру
Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США
Главный предвестник скорой ядерной провокации на территории Украины - информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения, направленного против России. И ожидать ее можно действительно очень скоро, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2022-10-21T04:37
2022-10-21T04:37
2022-10-21T04:37
олег неменский
новости
провокация
выборы
сша
украина
ядерное оружие
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По его словам, раз информационная компания идет уже сейчас, то ожидать провокации следует в самое ближайшее время, например, в ноябре. В аккурат к выборам в США. Явления эти, уверен эксперт, взаимосвязынные.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Прочитать интервью целиком можно здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олег неменский, новости, провокация, выборы, сша, украина, ядерное оружие
Олег Неменский, Новости, провокация, выборы, США, Украина, Ядерное оружие
Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США
Главный предвестник скорой ядерной провокации на территории Украины - информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения, направленного против России. И ожидать ее можно действительно очень скоро, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
По его словам, раз информационная компания идет уже сейчас, то ожидать провокации следует в самое ближайшее время, например, в ноябре. В аккурат к выборам в США. Явления эти, уверен эксперт, взаимосвязынные.
"До выборов в США возможны самые разные провокации. Силам, связанным с Демократической партией, важно в очередной раз запугать избирателей тем, что происходит на Украине. Так что период до выборов в США – особенно тревожное время", - сказал Неменский.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Прочитать интервью целиком можно здесь: