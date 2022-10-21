https://ukraina.ru/20221021/1039957752.html

Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США

Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США - 21.10.2022 Украина.ру

Неменский рассказал, как связана ядерная провокация на Украине и выборы в США

Главный предвестник скорой ядерной провокации на территории Украины - информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения, направленного против России. И ожидать ее можно действительно очень скоро, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

2022-10-21T04:37

2022-10-21T04:37

2022-10-21T04:37

олег неменский

новости

провокация

выборы

сша

украина

ядерное оружие

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По его словам, раз информационная компания идет уже сейчас, то ожидать провокации следует в самое ближайшее время, например, в ноябре. В аккурат к выборам в США. Явления эти, уверен эксперт, взаимосвязынные.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Прочитать интервью целиком можно здесь:

https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

олег неменский, новости, провокация, выборы, сша, украина, ядерное оружие