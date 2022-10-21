https://ukraina.ru/20221021/1039956644.html

Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине

Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине - 21.10.2022 Украина.ру

Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине

Главный признак того, что где-то произойдет какая-то провокация – информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения. А из того, как давно она проходит, несложно сделать вывод о сроках предстоящего происшествия, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

2022-10-21T04:21

2022-10-21T04:21

2022-10-21T04:21

новости

олег неменский

провокация

украина

ядерное оружие

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Он уточнил, что многое зависит от конкретики той или иной провокации, но информационная кампания с целью подготовки общественного мнения о предстоящем ядерном оружии на Украине явно свидетельствует о планах Запада в очередной раз обвинить Россию.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег неменский, провокация, украина, ядерное оружие