Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине - 21.10.2022 Украина.ру
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Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине - 21.10.2022 Украина.ру
Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Главный признак того, что где-то произойдет какая-то провокация – информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения. А из того, как давно она проходит, несложно сделать вывод о сроках предстоящего происшествия, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2022-10-21T04:21
2022-10-21T04:21
новости
олег неменский
провокация
украина
ядерное оружие
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Он уточнил, что многое зависит от конкретики той или иной провокации, но информационная кампания с целью подготовки общественного мнения о предстоящем ядерном оружии на Украине явно свидетельствует о планах Запада в очередной раз обвинить Россию.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
Украина.ру
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Новости
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новости, олег неменский, провокация, украина, ядерное оружие
Новости, Олег Неменский, провокация, Украина, Ядерное оружие

Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине

04:21 21.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловОлег Неменский
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Главный признак того, что где-то произойдет какая-то провокация – информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения. А из того, как давно она проходит, несложно сделать вывод о сроках предстоящего происшествия, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Он уточнил, что многое зависит от конкретики той или иной провокации, но информационная кампания с целью подготовки общественного мнения о предстоящем ядерном оружии на Украине явно свидетельствует о планах Запада в очередной раз обвинить Россию.
"Поскольку информационная кампания идет уже сейчас, такую провокацию логично устроить в ближайшее время, пока не прошел эффект от этой кампании. Например, в ноябре", - считает Неменский.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Олег Неменский
Вчера, 13:35
Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине
 
НовостиОлег НеменскийпровокацияУкраинаЯдерное оружие
 
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Заголовок открываемого материала
04:21Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
04:15Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас
04:07Политолог назвал знак скорой ядерной провокации
04:00Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО
01:00Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев
19:59Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ
19:50Недетские шалости президента Зеленского. Не единожды совравши, кто ж ему не верит
19:25Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования
19:07Конец света, угроза Каховской ГЭС. Итоги 20 октября на Украине
19:00"Шизанулись на фашизме": Федоров объяснил, почему энергетический коллапс не приведет к капитуляции Киева
18:37Владимир Евсеев: России нужно продержаться до 8 ноября, чтобы пойти в атаку на ВСУ по мостам через Днепр
18:30Политический вопрос: Марков объяснил, почему США обязательно попытаются взорвать "Турецкий поток"
18:15Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области
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