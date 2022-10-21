https://ukraina.ru/20221021/1039956644.html
Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине - 21.10.2022 Украина.ру
Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Главный признак того, что где-то произойдет какая-то провокация – информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения. А из того, как давно она проходит, несложно сделать вывод о сроках предстоящего происшествия, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2022-10-21T04:21
2022-10-21T04:21
2022-10-21T04:21
новости
олег неменский
провокация
украина
ядерное оружие
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Он уточнил, что многое зависит от конкретики той или иной провокации, но информационная кампания с целью подготовки общественного мнения о предстоящем ядерном оружии на Украине явно свидетельствует о планах Запада в очередной раз обвинить Россию.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег неменский, провокация, украина, ядерное оружие
Новости, Олег Неменский, провокация, Украина, Ядерное оружие
Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Главный признак того, что где-то произойдет какая-то провокация – информационная компания Запада по подготовке определенного общественного мнения. А из того, как давно она проходит, несложно сделать вывод о сроках предстоящего происшествия, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Он уточнил, что многое зависит от конкретики той или иной провокации, но информационная кампания с целью подготовки общественного мнения о предстоящем ядерном оружии на Украине явно свидетельствует о планах Запада в очередной раз обвинить Россию.
"Поскольку информационная кампания идет уже сейчас, такую провокацию логично устроить в ближайшее время, пока не прошел эффект от этой кампании. Например, в ноябре", - считает Неменский.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Полностью интервью можно прочитать здесь: