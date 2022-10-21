https://ukraina.ru/20221021/1039950574.html

"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество

"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество - 21.10.2022 Украина.ру

"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество

Частичная мобилизация в России уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию и все уже не будет так, как раньше, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:00

новости

мобилизация

россия

петр акопов

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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его мнению, россияне вступили в новый этап жизни страны, он связан не только с тем, что она увеличивается в размере, а с тем, что будет меняться само устройство страны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221019/1039924805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, россия, петр акопов