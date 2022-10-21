"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество - 21.10.2022 Украина.ру
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"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество
"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество - 21.10.2022 Украина.ру
"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество
Частичная мобилизация в России уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию и все уже не будет так, как раньше, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-21T08:00
2022-10-21T08:00
новости
мобилизация
россия
петр акопов
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его мнению, россияне вступили в новый этап жизни страны, он связан не только с тем, что она увеличивается в размере, а с тем, что будет меняться само устройство страны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039924805.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мобилизация, россия, петр акопов
Новости, мобилизация, Россия, Петр Акопов

"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество

08:00 21.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Частичная мобилизация в России уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию и все уже не будет так, как раньше, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Частичная мобилизация уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию. Даже те, кто бежал или не хочет идти на фронт, понимают, что все стало серьезнее. А основная масса понимает, что все это очень серьезно и судьбоносно. Нет смысла думать, что это само собой рассосется и все будет как раньше.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
По его мнению, россияне вступили в новый этап жизни страны, он связан не только с тем, что она увеличивается в размере, а с тем, что будет меняться само устройство страны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 17:24
Почему из Херсона эвакуируют горожан и военно-гражданскую администрацию?
 
НовостимобилизацияРоссияПетр Акопов
 
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