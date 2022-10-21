"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Частичная мобилизация в России уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию и все уже не будет так, как раньше, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Частичная мобилизация уже привела к тому, что в обществе начинают лучше понимать ситуацию. Даже те, кто бежал или не хочет идти на фронт, понимают, что все стало серьезнее. А основная масса понимает, что все это очень серьезно и судьбоносно. Нет смысла думать, что это само собой рассосется и все будет как раньше.
По его мнению, россияне вступили в новый этап жизни страны, он связан не только с тем, что она увеличивается в размере, а с тем, что будет меняться само устройство страны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.