"Нужны чрезвычайные военные меры": Акопов рассказал про ошибки РФ в системе управления СВО - 21.10.2022 Украина.ру
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"Нужны чрезвычайные военные меры": Акопов рассказал про ошибки РФ в системе управления СВО
"Нужны чрезвычайные военные меры": Акопов рассказал про ошибки РФ в системе управления СВО - 21.10.2022 Украина.ру
"Нужны чрезвычайные военные меры": Акопов рассказал про ошибки РФ в системе управления СВО
Ошибки были в том, как в России была устроена система управления до создания в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, заявил обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-21T05:00
2022-10-21T05:00
новости
сво
петр акопов
россия
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Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.По его словам, чиновники поймут, что теперь спрос с них будет больше и все вещи, которые касаются обеспечения СВО, будут на другом уровне контроля.Они теперь будут отвечать не перед губернаторами или министерствами, а перед единым координирующим центром, который будет всем заниматься, добавил обозреватель.По его мнению, Путин с помощью этого решения хочет повысить управляемость и качество работы аппарата.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, сво, петр акопов, россия
Новости, СВО, Петр Акопов, Россия

"Нужны чрезвычайные военные меры": Акопов рассказал про ошибки РФ в системе управления СВО

05:00 21.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в освобожденном Лисичанске в ЛНР
Повседневная жизнь в освобожденном Лисичанске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Ошибки были в том, как в России была устроена система управления до создания в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, заявил обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.
Ошибки были в том, как у нас была устроена система управления до этого. Дело не в том, что она не была военной. А в том, что в ней было много тонких мест: приписок, коррупции и всего остального. Власть с этим боролась, но в режиме мирного времени, не всегда понимая и зная, где у нас чего не хватало, где что прогнило и заржавело. А теперь, когда все это работает в военном режиме, нельзя просто ждать и постепенно улучшать. Нужны чрезвычайные военные меры.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
По его словам, чиновники поймут, что теперь спрос с них будет больше и все вещи, которые касаются обеспечения СВО, будут на другом уровне контроля.
Они теперь будут отвечать не перед губернаторами или министерствами, а перед единым координирующим центром, который будет всем заниматься, добавил обозреватель.
По его мнению, Путин с помощью этого решения хочет повысить управляемость и качество работы аппарата.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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