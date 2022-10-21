"Нужны чрезвычайные военные меры": Акопов рассказал про ошибки РФ в системе управления СВО

Ошибки были в том, как у нас была устроена система управления до этого. Дело не в том, что она не была военной. А в том, что в ней было много тонких мест: приписок, коррупции и всего остального. Власть с этим боролась, но в режиме мирного времени, не всегда понимая и зная, где у нас чего не хватало, где что прогнило и заржавело. А теперь, когда все это работает в военном режиме, нельзя просто ждать и постепенно улучшать. Нужны чрезвычайные военные меры.

Петр Акопов обозреватель РИА "Новости" обозреватель РИА "Новости"