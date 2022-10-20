https://ukraina.ru/20221020/1039970962.html
Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ
Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ - 20.10.2022 Украина.ру
Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ
Войска киевского режима попытаются провести наступление на Херсон, в его направлении будет нанесен главный удар украинских военных, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-20T19:59
2022-10-20T19:59
2022-10-20T19:59
евсеев
всу
новости
украина
херсон
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Так он прокомментировал высказывания ряда экспертов о том, что действия ВСУ на херсонском направлении не более чем отвлекающий удар."Скорее всего, основным направлением удара будет не север Запорожской области, а именно херсонское направление. В виду того, что вклиниться в российскую оборону можно, нам надо и дальше создавать новые рубежи обороны".В этой связи Евсеев полностью поддержал решение властей Херсонской области об эвакуации мирного населения, так как мирные жители могли оказаться под ударом.Полностью интервью Владимира Евсеева можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221020/1039955997.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евсеев, всу, новости, украина, херсон
Евсеев, ВСУ, Новости, Украина, Херсон
Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ
Войска киевского режима попытаются провести наступление на Херсон, в его направлении будет нанесен главный удар украинских военных, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Так он прокомментировал высказывания ряда экспертов о том, что действия ВСУ на херсонском направлении не более чем отвлекающий удар.
"Скорее всего, основным направлением удара будет не север Запорожской области, а именно херсонское направление. В виду того, что вклиниться в российскую оборону можно, нам надо и дальше создавать новые рубежи обороны".
В этой связи Евсеев полностью поддержал решение властей Херсонской области об эвакуации мирного населения, так как мирные жители могли оказаться под ударом.
Полностью интервью
Владимира Евсеева можно прочитать на нашем сайте.