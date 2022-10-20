https://ukraina.ru/20221020/1039970962.html

Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ

Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ - 20.10.2022 Украина.ру

Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ

Войска киевского режима попытаются провести наступление на Херсон, в его направлении будет нанесен главный удар украинских военных, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-20T19:59

2022-10-20T19:59

2022-10-20T19:59

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Так он прокомментировал высказывания ряда экспертов о том, что действия ВСУ на херсонском направлении не более чем отвлекающий удар."Скорее всего, основным направлением удара будет не север Запорожской области, а именно херсонское направление. В виду того, что вклиниться в российскую оборону можно, нам надо и дальше создавать новые рубежи обороны".В этой связи Евсеев полностью поддержал решение властей Херсонской области об эвакуации мирного населения, так как мирные жители могли оказаться под ударом.Полностью интервью Владимира Евсеева можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20221020/1039955997.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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евсеев, всу, новости, украина, херсон