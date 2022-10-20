https://ukraina.ru/20221020/1039970118.html

Конец света, угроза Каховской ГЭС. Итоги 20 октября на Украине

Конец света, угроза Каховской ГЭС. Итоги 20 октября на Украине - 20.10.2022 Украина.ру

Конец света, угроза Каховской ГЭС. Итоги 20 октября на Украине

Украина испытывает проблемы с электроэнергией. ВСУ могут попытаться уничтожить дамбу гидроэлектростанции в Новой Каховке

2022-10-20T19:07

2022-10-20T19:07

2022-10-20T19:07

эксклюзив

хроники

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О возможности применении морских мин против Каховской ГЭС в комментарии РИА "Новости" заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Это — не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Ред.) существует", — отметил Леонтьев.По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле."Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена", — заявил глава администрации.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру."Каховская ГЭС и её шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы", — заявил Сальдо.Он отметил, что в случае разрушения шлюзов "вода поднимется, по расчётам специалистов, где-то на один — максимум полтора метра".Сальдо подчеркнул, что власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.До этого командующий российскими войсками спецоперации генерал Сергей Суровикин заявил, что у него есть данные о подготовке Украиной массированного удара по плотине Каховской ГЭС."У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей", — заявил он в интервью "Россия 24".По его словам, возможные действия с украинской стороны могут привести к уничтожению крупного промышленного центра и жертвам.Днём 20 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, как проходит эвакуация из правобережной части региона."Мирная эвакуация жителей Херсонской области продолжается. Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области перешли на левый берег нашего региона", - сообщил он.Он поблагодарил земляков за доверие."Дорогие мои земляки, спасибо вам за доверие. Помните, жизнь каждого из вас для нас и для всей России - это больше чем любые материальные ценности. Верьте мне, всё будет хорошо. Херсонская область уже навсегда освобождена от нацизма", - отметил он.При этом Стремоусов заявил, что скоро боевые действия могут перенестись в другие регионы."Уже скоро освобождение Николаевской, Одесской, Днепропетровской областей, но это уже для наших земляков будет совсем другая страна, история…", - заявил замглавы администрации Херсонской области.Также днём 20 октября телеграм-канал "Zаставный" опубликовал интерактивную карту вероятного затопления при подрыве дамбы Каховской ГЭС."Карта затопления Херсонской области при прорыве Каховской ГЭС. По данным статьи "К апокалипсису местного масштаба не готовы" газеты "Гривна" №12 от 18 марта 2004 года. Судя по недавним сообщениям, ВСУ готовят обстрел Каховской ГЭС, что неминуемо приведёт к прорыву дамбы", - подписал канал карту.Согласно ей, под воду в случае прорыва дамбы могут уйти Голая Пристань, Алешки, Кардашинка и Казачьи Лагери.Ушла во мракМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что на следующей неделе Украина получит от европейских стран поддержку в виде более 600 единиц энергетического оборудования, в том числе генераторов."Украинские дипломаты также обратились в несколько десятков международных и неправительственных организаций и частных компаний с запросом на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудование для ГТС (газотранспортной системы – ред.). Удалось договориться о первых поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Первые из около 600 единиц оборудования поступят уже на следующей неделе", - заявил Кулеба.По его словам, запрос на поставку Украине энергетического оборудования, необходимого для преодоление последствий ударов по системам жизнеобеспечения, был отправлен через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).Ранее украинский оператор "Укрэнерго" обратился к центральным регионам страны."В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе", — говорилось в заявлении компании.Жителей центральных регионов страны попросили экономить электроэнергию."Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", — призвали в "Укрэнерго".В компании напомнили, что время отключения той или иной улицы определяет оператор распределительных сетей — облэнерго.За день до этого замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября на Украине введут ограничение на поставку электроэнергии."Прошу отнестись к этому серьёзно. Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своём фронте!" — заявил Тимошенко.Позже стало глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк сообщил о том, что в регионе могут применить принудительное отключение от электричества."График отключения и ограничения потребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям: экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений", — заявил Запарнюк.Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.

https://ukraina.ru/20221020/1039962209.html

https://ukraina.ru/20221020/1039944256.html

https://ukraina.ru/20221020/1039937064.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники