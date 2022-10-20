Конец света, угроза Каховской ГЭС. Итоги 20 октября на Украине
Украина испытывает проблемы с электроэнергией. ВСУ могут попытаться уничтожить дамбу гидроэлектростанции в Новой Каховке
О возможности применении морских мин против Каховской ГЭС в комментарии РИА "Новости" заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Это — не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Ред.) существует", — отметил Леонтьев.
По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле.
"Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена", — заявил глава администрации.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру.
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"Каховская ГЭС и её шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы", — заявил Сальдо.
Он отметил, что в случае разрушения шлюзов "вода поднимется, по расчётам специалистов, где-то на один — максимум полтора метра".
Сальдо подчеркнул, что власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.
До этого командующий российскими войсками спецоперации генерал Сергей Суровикин заявил, что у него есть данные о подготовке Украиной массированного удара по плотине Каховской ГЭС.
"У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей", — заявил он в интервью "Россия 24".
По его словам, возможные действия с украинской стороны могут привести к уничтожению крупного промышленного центра и жертвам.
Днём 20 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, как проходит эвакуация из правобережной части региона.
"Мирная эвакуация жителей Херсонской области продолжается. Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области перешли на левый берег нашего региона", - сообщил он.
Он поблагодарил земляков за доверие.
"Дорогие мои земляки, спасибо вам за доверие. Помните, жизнь каждого из вас для нас и для всей России - это больше чем любые материальные ценности. Верьте мне, всё будет хорошо. Херсонская область уже навсегда освобождена от нацизма", - отметил он.
При этом Стремоусов заявил, что скоро боевые действия могут перенестись в другие регионы.
"Уже скоро освобождение Николаевской, Одесской, Днепропетровской областей, но это уже для наших земляков будет совсем другая страна, история…", - заявил замглавы администрации Херсонской области.
Также днём 20 октября телеграм-канал "Zаставный" опубликовал интерактивную карту вероятного затопления при подрыве дамбы Каховской ГЭС.
"Карта затопления Херсонской области при прорыве Каховской ГЭС. По данным статьи "К апокалипсису местного масштаба не готовы" газеты "Гривна" №12 от 18 марта 2004 года. Судя по недавним сообщениям, ВСУ готовят обстрел Каховской ГЭС, что неминуемо приведёт к прорыву дамбы", - подписал канал карту.
Согласно ей, под воду в случае прорыва дамбы могут уйти Голая Пристань, Алешки, Кардашинка и Казачьи Лагери.
Ушла во мрак
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что на следующей неделе Украина получит от европейских стран поддержку в виде более 600 единиц энергетического оборудования, в том числе генераторов.
"Украинские дипломаты также обратились в несколько десятков международных и неправительственных организаций и частных компаний с запросом на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудование для ГТС (газотранспортной системы – ред.). Удалось договориться о первых поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Первые из около 600 единиц оборудования поступят уже на следующей неделе", - заявил Кулеба.
По его словам, запрос на поставку Украине энергетического оборудования, необходимого для преодоление последствий ударов по системам жизнеобеспечения, был отправлен через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).
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Ранее украинский оператор "Укрэнерго" обратился к центральным регионам страны.
"В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе", — говорилось в заявлении компании.
Жителей центральных регионов страны попросили экономить электроэнергию.
"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", — призвали в "Укрэнерго".
В компании напомнили, что время отключения той или иной улицы определяет оператор распределительных сетей — облэнерго.
За день до этого замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября на Украине введут ограничение на поставку электроэнергии.
"Прошу отнестись к этому серьёзно. Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своём фронте!" — заявил Тимошенко.
Позже стало глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк сообщил о том, что в регионе могут применить принудительное отключение от электричества.
"График отключения и ограничения потребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям: экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений", — заявил Запарнюк.
Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.