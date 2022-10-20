https://ukraina.ru/20221020/1039968838.html
Политический вопрос: Марков объяснил, почему США обязательно попытаются взорвать "Турецкий поток"
Политический вопрос: Марков объяснил, почему США обязательно попытаются взорвать "Турецкий поток" - 20.10.2022 Украина.ру
Политический вопрос: Марков объяснил, почему США обязательно попытаются взорвать "Турецкий поток"
Приближающиеся выборы в Турции провоцируют Соединенные Штаты устроить диверсию на газопроводе "Турецкий поток", так как это подорвет политические позиции президента Реджепа Эрдогана, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-10-20T18:30
2022-10-20T18:30
2022-10-20T18:30
турецкий поток
новости
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Ранее сообщалось о предотвращении теракта на сухопутной части "Турецкого потока" в России."Американцы не любят Эрдогана, они будут стараться его свалить. У него выборы скоро, поэтому то, что это нужно турецкому лидеру, как раз должно стимулировать США взорвать "Турецкий поток-2", - заявил Марков.По его словам, в случае, если такой теракт не удастся предотвратить, Эрдогану останется только "огорчаться и гневаться".Полностью интервью Сергея Марковаможно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221020/1039931850.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турецкий поток, новости
Политический вопрос: Марков объяснил, почему США обязательно попытаются взорвать "Турецкий поток"
Приближающиеся выборы в Турции провоцируют Соединенные Штаты устроить диверсию на газопроводе "Турецкий поток", так как это подорвет политические позиции президента Реджепа Эрдогана, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Ранее сообщалось о предотвращении теракта на сухопутной части "Турецкого потока" в России.
"Американцы не любят Эрдогана, они будут стараться его свалить. У него выборы скоро, поэтому то, что это нужно турецкому лидеру, как раз должно стимулировать США взорвать "Турецкий поток-2", - заявил Марков.
По его словам, в случае, если такой теракт не удастся предотвратить, Эрдогану останется только "огорчаться и гневаться".
Полностью интервью Сергея Маркова
можно прочитать на нашем сайте.