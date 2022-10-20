Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области - 20.10.2022 Украина.ру
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Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области
Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области - 20.10.2022 Украина.ру
Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области
Наступление ВСУ в Херсонской области в последние дни "замедлилось". Об этом говорится в опубликованном 20 октября на англоязычном сайте катарского канала "Аль-Джазира" репортаже из-под посёлка Шевченково
2022-10-20T18:15
2022-10-20T18:15
новости
спецоперация
наступление
херсонская область
всу
аль-джазира
военная помощь
киевский режим
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Одной из причин остановки наступления ВСУ являются оборудованные российской армией оборонительные сооружения, сообщили корреспонденты канала.Он добавил, что российскую армию не следует недооценивать, кроме того, сейчас у его подчинённых не хватает военной техники для дальнейшего наступления, Офицер ВСУ выразил надежду на поставки дополнительного оборудования "международными партнёрами" киевского режима.Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщило о срыве атаки ВСУ в районе населённого пункта Суханово в том же регионе.
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новости, спецоперация, наступление, херсонская область, всу, аль-джазира, военная помощь, киевский режим
Новости, Спецоперация, наступление, Херсонская область, ВСУ, Аль-Джазира, военная помощь, киевский режим

Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области

18:15 20.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Наступление ВСУ в Херсонской области в последние дни "замедлилось". Об этом говорится в опубликованном 20 октября на англоязычном сайте катарского канала "Аль-Джазира" репортаже из-под посёлка Шевченково
Одной из причин остановки наступления ВСУ являются оборудованные российской армией оборонительные сооружения, сообщили корреспонденты канала.

"Укрёпленные позиции, которые установил противник, сделаны из бетона и состоят из, как минимум, трёх линий обороны", — рассказал им офицер ВСУ

Он добавил, что российскую армию не следует недооценивать, кроме того, сейчас у его подчинённых не хватает военной техники для дальнейшего наступления, Офицер ВСУ выразил надежду на поставки дополнительного оборудования "международными партнёрами" киевского режима.
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 06:37
Военный эксперт рассказал, как РФ может прервать поставки западного оружия на УкраинеПрекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций на территории Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщило о срыве атаки ВСУ в районе населённого пункта Суханово в том же регионе.
 
НовостиСпецоперациянаступлениеХерсонская областьВСУАль-Джазиравоенная помощькиевский режим
 
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