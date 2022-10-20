https://ukraina.ru/20221020/1039968277.html
Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области
Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области - 20.10.2022 Украина.ру
Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области
Наступление ВСУ в Херсонской области в последние дни "замедлилось". Об этом говорится в опубликованном 20 октября на англоязычном сайте катарского канала "Аль-Джазира" репортаже из-под посёлка Шевченково
2022-10-20T18:15
2022-10-20T18:15
2022-10-20T18:15
новости
спецоперация
наступление
херсонская область
всу
аль-джазира
военная помощь
киевский режим
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Одной из причин остановки наступления ВСУ являются оборудованные российской армией оборонительные сооружения, сообщили корреспонденты канала.Он добавил, что российскую армию не следует недооценивать, кроме того, сейчас у его подчинённых не хватает военной техники для дальнейшего наступления, Офицер ВСУ выразил надежду на поставки дополнительного оборудования "международными партнёрами" киевского режима.Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщило о срыве атаки ВСУ в районе населённого пункта Суханово в том же регионе.
https://ukraina.ru/20221004/1039337590.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, наступление, херсонская область, всу, аль-джазира, военная помощь, киевский режим
Новости, Спецоперация, наступление, Херсонская область, ВСУ, Аль-Джазира, военная помощь, киевский режим
Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области
Наступление ВСУ в Херсонской области в последние дни "замедлилось". Об этом говорится в опубликованном 20 октября на англоязычном сайте катарского канала "Аль-Джазира" репортаже из-под посёлка Шевченково