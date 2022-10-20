https://ukraina.ru/20221020/1039967452.html

Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС

Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС - 20.10.2022 Украина.ру

Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС

Насколько реальна угроза разрушения Каховской ГЭС, которая приведет к мощному наводнению в регионе, в интервью изданию Украина.ру ответил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-10-20T17:57

2022-10-20T17:57

2022-10-20T17:57

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Эксперт напомнил, что Россия уже была свидетелем взрыва Крымского мост, а также были зафиксированы обстрелы Запорожской АЭС и попытки терактов на Курской АЭС.Козин добавил, что все это украинцы делали не без помощи американцев и констатировал, что США в свое время действительно поставляли Киеву оружейный плутоний.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221020/1039946500.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гэс, наводнение, эксперт