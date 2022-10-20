https://ukraina.ru/20221020/1039967452.html
Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС
Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС - 20.10.2022 Украина.ру
Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС
Насколько реальна угроза разрушения Каховской ГЭС, которая приведет к мощному наводнению в регионе, в интервью изданию Украина.ру ответил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-10-20T17:57
2022-10-20T17:57
2022-10-20T17:57
новости
гэс
наводнение
эксперт
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Эксперт напомнил, что Россия уже была свидетелем взрыва Крымского мост, а также были зафиксированы обстрелы Запорожской АЭС и попытки терактов на Курской АЭС.Козин добавил, что все это украинцы делали не без помощи американцев и констатировал, что США в свое время действительно поставляли Киеву оружейный плутоний.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946500.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гэс, наводнение, эксперт
Новости, ГЭС, наводнение, эксперт
Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС
Насколько реальна угроза разрушения Каховской ГЭС, которая приведет к мощному наводнению в регионе, в интервью изданию Украина.ру ответил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Такая возможность не исключается, но этого не будет. Киев должен знать, что как только появятся первые признаки ее разрушения, мы уничтожим всю военную машину Украины до основания. Будет тотальный разгром киевской хунты в 24 часа", - сказал он.
Эксперт напомнил, что Россия уже была свидетелем взрыва Крымского мост, а также были зафиксированы обстрелы Запорожской АЭС и попытки терактов на Курской АЭС.
Козин добавил, что все это украинцы делали не без помощи американцев и констатировал, что США в свое время действительно поставляли Киеву оружейный плутоний.
Полностью интервью можно прочитать здесь: