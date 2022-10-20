Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС - 20.10.2022 Украина.ру
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Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС
Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС - 20.10.2022 Украина.ру
Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС
Насколько реальна угроза разрушения Каховской ГЭС, которая приведет к мощному наводнению в регионе, в интервью изданию Украина.ру ответил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-10-20T17:57
2022-10-20T17:57
новости
гэс
наводнение
эксперт
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Эксперт напомнил, что Россия уже была свидетелем взрыва Крымского мост, а также были зафиксированы обстрелы Запорожской АЭС и попытки терактов на Курской АЭС.Козин добавил, что все это украинцы делали не без помощи американцев и констатировал, что США в свое время действительно поставляли Киеву оружейный плутоний.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946500.html
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новости, гэс, наводнение, эксперт
Новости, ГЭС, наводнение, эксперт

Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС

17:57 20.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Насколько реальна угроза разрушения Каховской ГЭС, которая приведет к мощному наводнению в регионе, в интервью изданию Украина.ру ответил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Такая возможность не исключается, но этого не будет. Киев должен знать, что как только появятся первые признаки ее разрушения, мы уничтожим всю военную машину Украины до основания. Будет тотальный разгром киевской хунты в 24 часа", - сказал он.
Эксперт напомнил, что Россия уже была свидетелем взрыва Крымского мост, а также были зафиксированы обстрелы Запорожской АЭС и попытки терактов на Курской АЭС.
Козин добавил, что все это украинцы делали не без помощи американцев и констатировал, что США в свое время действительно поставляли Киеву оружейный плутоний.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Владимир Козин интервью
13:34
Владимир Козин: Запад пугает Россию грязной бомбой, потому что Россия готова разгромить ВСУ
 
НовостиГЭСнаводнениеэксперт
 
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