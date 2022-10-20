https://ukraina.ru/20221020/1039965788.html
Удар на Херсонском направлении, ядерная провокация Запада. О чём говорили эксперты 20 октября
Удар на Херсонском направлении, ядерная провокация Запада. О чём говорили эксперты 20 октября - 20.10.2022 Украина.ру
Удар на Херсонском направлении, ядерная провокация Запада. О чём говорили эксперты 20 октября
Основным направлением удара ВСУ будет херсонское направление, России нужно доводить дело до конца и нанести сокрушительный удар по киевскому режиму, любая... Украина.ру, 20.10.2022
2022-10-20T17:52
2022-10-20T17:52
2022-10-20T18:36
эксклюзив
олег неменский
евсеев
украина
россия
сша
ядерное оружие
херсон
всу
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Основным направлением удара ВСУ будет херсонское направление, России нужно доводить дело до конца и нанести сокрушительный удар по киевскому режиму, любая крупная провокация на территории Украины может быть хорошо использована в предвыборной кампании в США. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Вероятный удар ВСУ на херсонском направленииВоенный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал о происходящем на фронте. По его словам, идёт прощупывание позиций — разведка боем, которая проводится разными силами.На херсонском направлении, поясняет эксперт, в ней участвуют два батальона.«Разведка боем в сторону Херсонской области вдоль Каховского водохранилища могла показаться ВСУ удачной. Тогда двум батальонам противника удалось вклиниться в оборону ВС РФ.Но путем нанесения удара танковыми резервами и действиями десантников нам удалось не только остановить противника, но и даже окружить порядка батальона, а также заставить ВСУ бежать с поля боя, что для них нетипично.По некоторым данным, было уничтожено от 10 до 25 танков и не менее 100 человек военнослужащих. Если эта информация об окружении подтвердится, это значит, что жертв с украинской стороны еще больше», — сказал Евсеев.Он прогнозирует, что основным направлением удара будет не север Запорожской области, а херсонское направление.«Я полностью поддерживаю решение властей Херсонской области об эвакуации мирного населения. Потому что оно сейчас окажется под ударом.Переселение 50-60 тысяч граждан РФ на левый берег Днепра и в другие российские регионы говорит о том, что были учтены трагические ошибки в Изюмском и Купянском районе, когда часть населения попала под контроль преступного киевского режима, и некоторые из них были убиты.Подобное уже было и на севере Херсонской области», — сообщил эксперт.Однако, подчеркнул Евсеев, эвакуация не означает, что мы собираемся сдавать плацдарм на правом берегу Днепра – «мы его обязательно сохраним, даже если он будет меньше, чем сейчас: он нам нужен, чтобы мы в дальнейшем могли проводить наступления и в сторону Николаева и Одессы, и в сторону Днепропетровска».«Нужно доводить дело до конца»Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка «Пион».Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.Однако член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин уверен, что это «брехня»: сознательная дезинформация, чтобы остановить российское наступление на ВСУ, которые там сконцентрировались.Козин считает, что наступление российских войск будет, «потому что нужно доводить дело до конца и нанести по этому преступному киевскому режиму самый сокрушительный удар».«Этот режим и при других президентах Украины, и сейчас продолжает политику геноцида и агрессии теперь уже против Российской Федерации вместе со странами НАТО», — сказал эксперт.Также он прокомментировал информацию, что ВСУ могут повредить Каховскую ГЭС, что приведёт к мощному наводнению в регионе.«Такая возможность не исключается, но этого не будет. Киев должен знать, что как только появятся первые признаки ее разрушения, мы уничтожим всю военную машину Украины до основания», — заявил Козин.«До выборов в США возможны провокации»По мнению политолога Олега Неменского, сейчас идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине.Кампания заставляет предположить, что Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию.«На Западе действительно есть силы, в первую очередь Великобритания и часть истеблишмента США, которые хотят разжечь огонь войны гораздо сильнее и перевести ее на новый уровень. Поэтому такого рода провокаций нельзя исключать», — предупредил политолог.При этом, указывает он, такую провокацию было бы логично устроить в ближайшее время, пока не прошел эффект от этой кампании — например, в ноябре.«До выборов в США возможны самые разные провокации. Силам, связанным с Демократической партией, важно в очередной раз запугать избирателей тем, что происходит на Украине.Им важно подчеркнуть важность всесторонней военной помощи Киеву и всей политики, которую проводит демократическая партия. Любая крупная провокация на территории Украины может быть хорошо использована в предвыборной кампании.Так что период до выборов в США — особенно тревожное время», — сказал Неменский.
https://ukraina.ru/20221013/1039670528.html
https://ukraina.ru/20221020/1039946500.html
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, олег неменский, евсеев, украина, россия, сша, ядерное оружие, херсон, всу
Основным направлением удара ВСУ будет херсонское направление, России нужно доводить дело до конца и нанести сокрушительный удар по киевскому режиму, любая крупная провокация на территории Украины может быть хорошо использована в предвыборной кампании в США. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.
Вероятный удар ВСУ на херсонском направлении
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал о происходящем на фронте. По его словам, идёт прощупывание позиций — разведка боем, которая проводится разными силами.
На херсонском направлении, поясняет эксперт, в ней участвуют два батальона.
«Разведка боем в сторону Херсонской области вдоль Каховского водохранилища могла показаться ВСУ удачной. Тогда двум батальонам противника удалось вклиниться в оборону ВС РФ.
Но путем нанесения удара танковыми резервами и действиями десантников нам удалось не только остановить противника, но и даже окружить порядка батальона, а также заставить ВСУ бежать с поля боя, что для них нетипично.
По некоторым данным, было уничтожено от 10 до 25 танков и не менее 100 человек военнослужащих. Если эта информация об окружении подтвердится, это значит, что жертв с украинской стороны еще больше», — сказал Евсеев.
Он прогнозирует, что основным направлением удара будет не север Запорожской области, а херсонское направление.
«Я полностью поддерживаю решение властей Херсонской области об эвакуации мирного населения. Потому что оно сейчас окажется под ударом.
Переселение 50-60 тысяч граждан РФ на левый берег Днепра и в другие российские регионы говорит о том, что были учтены трагические ошибки в Изюмском и Купянском районе, когда часть населения попала под контроль преступного киевского режима, и некоторые из них были убиты.
Подобное уже было и на севере Херсонской области», — сообщил эксперт.
Однако, подчеркнул Евсеев, эвакуация не означает, что мы собираемся сдавать плацдарм на правом берегу Днепра – «мы его обязательно сохраним, даже если он будет меньше, чем сейчас: он нам нужен, чтобы мы в дальнейшем могли проводить наступления и в сторону Николаева и Одессы, и в сторону Днепропетровска».
«Нужно доводить дело до конца»
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка «Пион».
Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Однако член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин уверен, что это «брехня»: сознательная дезинформация, чтобы остановить российское наступление на ВСУ, которые там сконцентрировались.
Козин считает, что наступление российских войск будет, «потому что нужно доводить дело до конца и нанести по этому преступному киевскому режиму самый сокрушительный удар».
«Этот режим и при других президентах Украины, и сейчас продолжает политику геноцида и агрессии теперь уже против Российской Федерации вместе со странами НАТО», — сказал эксперт.
Также он прокомментировал информацию, что ВСУ могут повредить Каховскую ГЭС, что приведёт к мощному наводнению в регионе.
«Такая возможность не исключается, но этого не будет. Киев должен знать, что как только появятся первые признаки ее разрушения, мы уничтожим всю военную машину Украины до основания», — заявил Козин.
«До выборов в США возможны провокации»
По мнению политолога Олега Неменского, сейчас идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине.
Кампания заставляет предположить, что Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию.
«На Западе действительно есть силы, в первую очередь Великобритания и часть истеблишмента США, которые хотят разжечь огонь войны гораздо сильнее и перевести ее на новый уровень. Поэтому такого рода провокаций нельзя исключать», — предупредил политолог.
При этом, указывает он, такую провокацию было бы логично устроить в ближайшее время, пока не прошел эффект от этой кампании — например, в ноябре.
«До выборов в США возможны самые разные провокации. Силам, связанным с Демократической партией, важно в очередной раз запугать избирателей тем, что происходит на Украине.
Им важно подчеркнуть важность всесторонней военной помощи Киеву и всей политики, которую проводит демократическая партия. Любая крупная провокация на территории Украины может быть хорошо использована в предвыборной кампании.
Так что период до выборов в США — особенно тревожное время», — сказал Неменский.