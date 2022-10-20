https://ukraina.ru/20221020/1039964149.html
Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский
Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский - 20.10.2022 Украина.ру
Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский
Киевские власти не несут ответственность за подрыв Крымского моста, заявил иностранным журналистам Владимир Зеленский 20 октября
2022-10-20T17:13
2022-10-20T17:13
2022-10-20T17:13
новости
крымский мост
украина
теракт
владимир зеленский
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Фрагмент ответа на соответствующий вопрос, в частности, показали в репортаже канадского телеканала CTV NewsВ субботу, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Российские власти заявили о теракте, который был осуществлен украинскими спецслужбами. В результате подрыва два автомобильных пролета рухнули в море, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. В настоящее время строители ремонтируют мост. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался в разговоре с пранкерами в ответственности Киева.
https://ukraina.ru/20221013/1039699554.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, украина, теракт, владимир зеленский
Новости, Крымский мост, Украина, теракт, Владимир Зеленский
Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский
Киевские власти не несут ответственность за подрыв Крымского моста, заявил иностранным журналистам Владимир Зеленский 20 октября