Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский

"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за признание в обстрелах Белгорода и терактах в Крыму. Об этом она пишет 13 октября у себя в Telegram-канале