Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский - 20.10.2022 Украина.ру
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Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский
Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский - 20.10.2022 Украина.ру
Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский
Киевские власти не несут ответственность за подрыв Крымского моста, заявил иностранным журналистам Владимир Зеленский 20 октября
2022-10-20T17:13
2022-10-20T17:13
новости
крымский мост
украина
теракт
владимир зеленский
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Фрагмент ответа на соответствующий вопрос, в частности, показали в репортаже канадского телеканала CTV NewsВ субботу, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Российские власти заявили о теракте, который был осуществлен украинскими спецслужбами. В результате подрыва два автомобильных пролета рухнули в море, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. В настоящее время строители ремонтируют мост. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался в разговоре с пранкерами в ответственности Киева.
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новости, крымский мост, украина, теракт, владимир зеленский
Новости, Крымский мост, Украина, теракт, Владимир Зеленский

Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский

17:13 20.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Киевские власти не несут ответственность за подрыв Крымского моста, заявил иностранным журналистам Владимир Зеленский 20 октября
Фрагмент ответа на соответствующий вопрос, в частности, показали в репортаже канадского телеканала CTV News

"Мы это точно не заказывали, насколько я знаю", - сказал Зеленский.

В субботу, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Российские власти заявили о теракте, который был осуществлен украинскими спецслужбами. В результате подрыва два автомобильных пролета рухнули в море, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. В настоящее время строители ремонтируют мост.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался в разговоре с пранкерами в ответственности Киева.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:21
"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и БелгородаОфициальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за признание в обстрелах Белгорода и терактах в Крыму. Об этом она пишет 13 октября у себя в Telegram-канале
 
НовостиКрымский мостУкраинатерактВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
17:13Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский
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