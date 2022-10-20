https://ukraina.ru/20221020/1039963699.html
МО Белоруссии: под флагами украинских националистов могут выступать войска НАТО
МО Белоруссии: под флагами украинских националистов могут выступать войска НАТО - 20.10.2022 Украина.ру
МО Белоруссии: под флагами украинских националистов могут выступать войска НАТО
Спровоцированный Западом конфликт на Украине несет угрозу для Белоруссии. Об этом 20 октября заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, передает БелТА
2022-10-20T16:49
2022-10-20T16:49
2022-10-20T16:49
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нато
националисты
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Батальоны украинских националистов избрали террористические способы ведения боевых действий. С военной точки зрения они не представляют опасность, но под их флагами могут выступать войска западных стран, заявил Хренин.Спровоцированный Западом конфликт на Украине несет угрозу безопасности для Белоруссии, несмотря на то, что Минск не принимает участие в боевых действиях. Запад поставляет Киеву оружие, которое бесконтрольно продают на черном рынке. Власти Белоруссии обеспокоены тем, что это оружие может попасть в руки белорусских радикалов.
https://ukraina.ru/20221020/1039961545.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, националисты, украина, белоруссия
Новости, НАТО, националисты, Украина, Белоруссия
МО Белоруссии: под флагами украинских националистов могут выступать войска НАТО
Спровоцированный Западом конфликт на Украине несет угрозу для Белоруссии. Об этом 20 октября заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, передает БелТА
Батальоны украинских националистов избрали террористические способы ведения боевых действий. С военной точки зрения они не представляют опасность, но под их флагами могут выступать войска западных стран, заявил Хренин.
"Националистические воинские формирования с поддержкой стран Запада получают опыт реальных боевых действий на полях сражения в Украине. Формы и способы националистических формирований тоже известны. По опыту, они явно будут террористическими. Они сами по себе с военной точки зрения опасности не представляют. Но под их флагами могут быть задействованы строевые военные части и объединения западных стран. И с точки зрения международного права очень сложно будет уличить их участие в агрессии", - сказал Хренин.
Спровоцированный Западом конфликт на Украине несет угрозу безопасности для Белоруссии, несмотря на то, что Минск не принимает участие в боевых действиях. Запад поставляет Киеву оружие, которое бесконтрольно продают на черном рынке. Власти Белоруссии обеспокоены тем, что это оружие может попасть в руки белорусских радикалов.