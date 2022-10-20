МО Белоруссии: под флагами украинских националистов могут выступать войска НАТО

"Националистические воинские формирования с поддержкой стран Запада получают опыт реальных боевых действий на полях сражения в Украине. Формы и способы националистических формирований тоже известны. По опыту, они явно будут террористическими. Они сами по себе с военной точки зрения опасности не представляют. Но под их флагами могут быть задействованы строевые военные части и объединения западных стран. И с точки зрения международного права очень сложно будет уличить их участие в агрессии", - сказал Хренин.