Просьба к центру, Зеленский и Штайнмайер, новые санкции. Главное на Украине на 16:00 20 октября - 20.10.2022 Украина.ру
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Просьба к центру, Зеленский и Штайнмайер, новые санкции. Главное на Украине на 16:00 20 октября
Просьба к центру, Зеленский и Штайнмайер, новые санкции. Главное на Украине на 16:00 20 октября - 20.10.2022 Украина.ру
Просьба к центру, Зеленский и Штайнмайер, новые санкции. Главное на Украине на 16:00 20 октября
Центральные регионы Украины попросили ограничить потребление электроэнергии. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером отмену визита последнего на Украину. Зеленский ввёл санкции против ряда физических и юридических лиц
2022-10-20T16:24
2022-10-20T16:49
хроники
эксклюзив
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О просьбе к центральным регионам сообщила компания «Укрэнерго».«В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе», — говорилось в заявлении компании.«Укрэнерго» обратилось к жителям центральной Украины.«Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования», — призвали в «Укрэнерго».В компании напомнили, что время отключения той или иной улицы определяет оператор распределительных сетей — облэнерго.За день до этого замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября на Украине введут ограничение на поставку электроэнергии.«Прошу отнестись к этому серьёзно. Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своём фронте!» — заявил Тимошенко.Позже стало глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк сообщил о том, что в регионе могут применить принудительное отключение от электричества.«График отключения и ограничения потребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям: экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений», — заявил Запарнюк.Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.Разговор со ШтайнмайеромУкраинский президент Владимир Зеленский после разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером по телефону заявил, что его визит на Украину готовится.«Содержательный и продуктивный телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером... Мы также готовим визит президента Германии на Украину», — написал Зеленский.Ранее немецкое издание Bild сообщило о том, что Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Об этом пишет газета Bild.По данным издания, канцелярия Штайнмайера обосновала отказ от поездки «соображениями безопасности». По информации издания украинские власти были раздражены из-за этого шага.«Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас», — заявил представитель правительства Украины в ответ на просьбу Bild прокомментировать решение Штайнмайера.Ранее — в апреле — между Украиной и Германией произошёл скандал из-за отказа Офиса президента Украины принять Штайнмайер в Киеве. При этом Штайнмайеру в вину поставили якобы «тесные связи» с Россией. Канцлер Германии Олаф Шольц счёл поступок украинской власти проблемой, мешающей ему самому отправиться на Украину.Новые санкцииПрезидент Украины Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний.«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа, опубликованного в четверг на сайте Офиса президента.В списке 1374 компании и организации. Среди них, в частности, «Альфа-банк», «Московский кредитный банк», «Уральский банк реконструкции и развития», «Ростелеком», «Транскапитал банк». В списке физических лиц около 2,5 тысяч имён. Среди них: режиссёр Тигран Кеосаян, бизнесмен Евгений Пригожин, журналисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв и прочие.Санкции предусматривают: блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недра; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах; запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, её внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет); запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство.Санкции вводятся на 5 и 10 лет.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и «большого количества» компаний из РФ.
https://ukraina.ru/20221020/1039944256.html
https://ukraina.ru/20221020/1039937064.html
https://ukraina.ru/20221019/1039927680.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Просьба к центру, Зеленский и Штайнмайер, новые санкции. Главное на Украине на 16:00 20 октября

16:24 20.10.2022 (обновлено: 16:49 20.10.2022)
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗеленский Штайнмайер
Зеленский Штайнмайер
© пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Центральные регионы Украины попросили ограничить потребление электроэнергии. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером отмену визита последнего на Украину. Зеленский ввёл санкции против ряда физических и юридических лиц
О просьбе к центральным регионам сообщила компания «Укрэнерго».
«В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе», — говорилось в заявлении компании.
«Укрэнерго» обратилось к жителям центральной Украины.
«Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования», — призвали в «Укрэнерго».
В компании напомнили, что время отключения той или иной улицы определяет оператор распределительных сетей — облэнерго.
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За день до этого замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября на Украине введут ограничение на поставку электроэнергии.
«Прошу отнестись к этому серьёзно. Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своём фронте!» — заявил Тимошенко.
Позже стало глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк сообщил о том, что в регионе могут применить принудительное отключение от электричества.
«График отключения и ограничения потребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям: экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений», — заявил Запарнюк.
Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.
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Разговор со Штайнмайером
Украинский президент Владимир Зеленский после разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером по телефону заявил, что его визит на Украину готовится.
«Содержательный и продуктивный телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером... Мы также готовим визит президента Германии на Украину», — написал Зеленский.
Ранее немецкое издание Bild сообщило о том, что Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Об этом пишет газета Bild.
По данным издания, канцелярия Штайнмайера обосновала отказ от поездки «соображениями безопасности». По информации издания украинские власти были раздражены из-за этого шага.
«Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас», — заявил представитель правительства Украины в ответ на просьбу Bild прокомментировать решение Штайнмайера.
Ранее — в апреле — между Украиной и Германией произошёл скандал из-за отказа Офиса президента Украины принять Штайнмайер в Киеве. При этом Штайнмайеру в вину поставили якобы «тесные связи» с Россией. Канцлер Германии Олаф Шольц счёл поступок украинской власти проблемой, мешающей ему самому отправиться на Украину.
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Военное положение, ТЭС центральной Украины. Итоги 19 октября
Новые санкции
Президент Украины Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа, опубликованного в четверг на сайте Офиса президента.
В списке 1374 компании и организации. Среди них, в частности, «Альфа-банк», «Московский кредитный банк», «Уральский банк реконструкции и развития», «Ростелеком», «Транскапитал банк». В списке физических лиц около 2,5 тысяч имён. Среди них: режиссёр Тигран Кеосаян, бизнесмен Евгений Пригожин, журналисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв и прочие.
Санкции предусматривают: блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недра; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах; запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, её внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет); запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство.
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Санкции вводятся на 5 и 10 лет.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и «большого количества» компаний из РФ.
 
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