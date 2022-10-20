https://ukraina.ru/20221020/1039960136.html

Слишком поздно. Запад осознал ценность Минских соглашений и предрёк печальную судьбу Украине

Слишком поздно. Запад осознал ценность Минских соглашений и предрёк печальную судьбу Украине - 20.10.2022 Украина.ру

Слишком поздно. Запад осознал ценность Минских соглашений и предрёк печальную судьбу Украине

20 октября в Италии начинаются консультации по формированию нового правительства, в котором участвуют президент республики Серджо Маттарелла, председатели обеих Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T16:35

2022-10-20T16:35

2022-10-20T17:26

эксклюзив

россия

украина

спецоперация

минские соглашения

сша

владимир путин

петр порошенко

владимир зеленский

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20 октября в Италии начинаются консультации по формированию нового правительства, в котором участвуют президент республики Серджо Маттарелла, председатели обеих палат парламента Иньяцио Ла Русса и Лоренцо Фонтана, победившая на выборах правоцентристская коалиция и представители оппозиции. В течение двух дней решится судьба министерских должностей, но ещё до начала обсуждения шансы вице-председателя партии «Вперёд, Италия» Антонио Таяни, бывшего председателя Европарламента, возглавить Министерство иностранных дел резко сократились, пишет газета La Repubblica. Причём не по вине Таяни.Всё дело в аудиозаписи, опубликованной информационным агентством LaPresse 18 октября, на которой лидер «Вперёд, Италия», бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал своим однопартийцам, что президент РФ Владимир Путин назвал его первым из пяти своих настоящих друзей.«Я восстановил отношения с Путиным. Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного», — сказал политик.Вскоре «Вперёд, Италия» выпустила опровержение этой информации, уточнив, что Берлускони рассказал старую историю. Как уточнил Таяни, этот эпизод имел место в 2008 году.К слову, внимание привлёк не только факт дружеского общения бывшего главы итальянского правительства с президентом РФ, но и подарок — представитель Еврокомиссии сказал, что полученная Берлускони водка может нарушать антироссийские санкции. С апреля 2022 года на территорию Евросоюза нельзя ввозить спиртные напитки из России, никаких исключений для подарков не предусмотрено.Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать слова бывшего премьер-министра Италии о налаживании отношений с Путиным, отметив лишь, что Евросоюз не вводил запрет на контакты с Россией. Однако в ходе такого диалога европейские политики должны в первую очередь говорить о «незаконности» специальной военной операции РФ на Украине.Берлускони и так в апреле говорил, что разочарован и огорчён решением российского лидера, а в интервью газете Corriere della sera, вышедшем 20 октября, специально подчеркнул, что его позиция в отношении украинского конфликта полностью совпадает с позицией правительства Италии, Европейского союза, НАТО, американских союзников и заключается в чётком осуждении специальной военной операции России.Днём ранее LaPresse опубликовало 2-ю часть аудиозаписи выступления Берлускони. На этот раз в беседе с парламентариями он поделился своими мыслями о президенте Украины Владимире Зеленском.«В 2014 году в Минске, в Белоруссии, подписали соглашение между Украиной и двумя самопровозглашёнными республиками Донбасса, подразумевающее мир без взаимных нападений. Украина выкинула к чёрту это соглашение и начала нападать на границы республик. Там погибали люди. Приходит Зеленский, и атаки утраиваются, жертвы тоже. ...Зеленский, по-моему… Оставим это, не буду говорить, что я думаю. Война, которая ведётся на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", — всё бы было кончено», — заявил ветеран итальянской политики.На том, что Киев сам виноват в происходящем сейчас, хотя мог урегулировать ситуацию несколько лет назад, акцентировал внимание и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок.В статье, опубликованной в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft, дипломат написал: «Войну (военную спецоперацию РФ. — Ред.) можно было бы предотвратить — скорее всего, удалось бы предотвратить, — если бы Украина была готова соблюдать Минские соглашения, признать Донбасс автономным образованием в составе Украины, избегать военных советников НАТО и обязаться не вступать в НАТО. Тем не менее то, что было возможно ещё в январе 2022 года, сейчас может оказаться невозможным».В Минских соглашениях был чётко прописан пошаговый план мирного урегулирования, реализовать который при наличии политической воли можно было за несколько месяцев, но конфликт длится уже более восьми лет. Киев регулярно обвинял народные республики Донбасса и Россию в нарушении договорённостей, особенно касающихся прекращения огня, хотя на самом деле перемирие нарушали украинские войска. Заместитель начальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Валентин Алтухов, попавший в плен в ходе российской спецоперации, рассказал корреспонденту РИА «Новости», что во время антитеррористической операции (как Киев называл действия своих силовиков против Донбасса) украинский спецназ нарушал предусмотренный Минскими соглашениями режим тишины на линии соприкосновения, несмотря на требование к военным соблюдать перемирие и даже введение выплат за отсутствие нарушений.«Силы спецоперации, они нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает», — сказал пленный украинский военнослужащий.Киев изначально не собирался выполнять Минские соглашения, в чём открыто признавался Пётр Порошенко, чья подпись стоит под документом. Более того, по словам пятого президента Украины, для страны Минские соглашения ничего не значили — благодаря им власти рассчитывали выиграть время, чтобы отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну, укрепить армию и подготовиться к удару России.В отличие от Порошенко, лично участвовавшего в разработке Минских соглашений, представители народных республик такой возможности не имели.«Минские договорённости — это договорённости всё-таки ключевых игроков. И мы с ними должны были согласиться. То есть не сформировать, а согласиться. ..."Минск-1" и "Минск-2" разрабатывались не республиками. Украина изначально отталкивалась от того, что их нет, что они не субъектны, право на самоопределение нам недоступно. Нас потом ознакомили уже с итогами договорённостей, и мы туда внесли ряд правок, которые были достаточно принципиальны: "по согласованию с республиками". Наша подпись должна была там стоять», — подчеркнул глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, бывший представителем ЛНР в Контактной группе.По его словам, в первые полгода-год Минские соглашения в каком-то смысле были даже эффективны.«Была первая команда, которую привёл Кучма, вот они находились ещё в каком-то состоянии адекватности. Как бывшие руководители, они ещё продолжали находиться в иллюзии, что у них есть право принимать решения, хотя бы маленькие. А потом с каждым разом становилось всё хуже, хуже и хуже. Последние персонажи, которые там были, уже полностью соответствовали пожеланиям британцев или американцев: "Говорите, но ни о чём не договаривайтесь". Главная задача была — вбрасывать каждый раз какое-нибудь абсурдное предложение, на которое просто тратилось время, потому что "зона сделки" просто отсутствовала. То есть они просто тянули время, пока британцы и американцы перековывали часть украинской армии под свои стандарты», — заявил Мирошник.С началом военной спецоперации РФ страны НАТО активизировали подготовку военных ВСУ: прошедшие подготовку по стандартам Североатлантического альянса, в частности, в Великобритании, украинские военные сейчас прибывают для подкрепления на поле боя, а инструкторы НАТО, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, не просто привлекаются для обучения украинских вооружённых формирований, а становятся во главе этих подразделений и ведут их в атаку. Кроме того, ВСУ получают беспрецедентную по масштабам военную помощь от Запада, первые два места по объёму поставленного вооружения занимают США и Соединённое Королевство.Что привело к сегодняшним событиям и кто виноват, понятно. А что дальше?«Чем дольше будет продолжаться война, тем труднее будет избежать полного уничтожения Украины. ...Нужно сделать всё возможное, чтобы Украина сохранилась как независимое государство. Но это не означает, что Украина должна вернуть себе всю территорию, унаследованную в 1991 году. ...Даже при поддержке НАТО Украина не может создать стабильное, функционирующее государство во всех границах, которые она унаследовала в 1991 году», — заявил Мэтлок.Учитывая зверства военных действий и предшествовавшие им события — насильственную смену власти в 2014 году, — население отдельных районов, вероятно, будет сопротивляться возвращению под контроль Киева, отмечает американский дипломат.Мэтлок подчёркивает, что США должны не поддерживать всё, чего требуют украинские лидеры, а призвать Москву и Киев заключить соглашение о прекращении огня.«Это сложно для украинцев, поскольку они освобождают часть оккупированных территорий, но реальность такова, что если война продолжится, Россия способна нанести Украине больший ущерб, чем Украина может нанести ущерб России, не рискуя более широкой войной. ...Пока боевые действия не прекратятся и не начнутся серьёзные переговоры, мир движется к исходу, при котором мы все проиграем», — предупреждает он.Бывший посол США в СССР подчёркивает, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вестись в частном порядке, чтобы быть успешными, что потребует возрождения дипломатии США и России. Но, если есть желание говорить и договариваться, пути можно найти.Получается, России нужно было начать военную спецоперацию на Украине, чтобы на Западе наконец осознали значение Минских соглашений, которые, будь они выполнены Киевом, не допустили бы эскалации до сегодняшнего уровня.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, спецоперация, минские соглашения, сша, владимир путин, петр порошенко, владимир зеленский