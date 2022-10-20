https://ukraina.ru/20221020/1039959062.html

Лиз Трасс уходит с поста премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс уходит с поста премьер-министра Великобритании - 20.10.2022 Украина.ру

Лиз Трасс уходит с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку. Об этом она сказала 20 октября в ходе пресс-конференции

2022-10-20T15:46

2022-10-20T15:46

2022-10-20T15:46

новости

трасс (лиз трасс)

британия

премьер-министр

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Она пояснила, что приняла такое решение в целях экономического благополучия страны и британского народа.Ранее о ее намерениях сообщал телеканал Sky News.Репутация Трасс оказалась не лучшей с самого ее назначения. The Economist и Washington Post одно за другим сравнили Трасс с популярным, но скоропортящимся салатом, намекая на то – что ее срок годности закончится еще раньше, чем у этого блюда.В качестве лидера Консервативной партии и главы правительства, Трасс продолжила непопулярную экономическую политику своего предшественника Бориса Джонсона и активно-демонстративную поддержку киевского режима."Сегодня мы видим перед собой абсурдную пародию на премьер-министра, которая, проработав на этой должности всего месяц, отказалась от своих планов по снижению налогов и уволила своего ближайшего политического союзника, который занимался реализацией ее видения. И все это было сделано в тщетной, обреченной на провал попытке удержаться во власти после того, как рынки пришли к выводу, что ее политика просто безумна", - написал в The Atlantic Том Мактаг.

https://ukraina.ru/20221020/1039947322.html

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новости, трасс (лиз трасс), британия, премьер-министр