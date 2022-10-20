https://ukraina.ru/20221020/1039952117.html

Зеленский наказал тысячи российских предпринимателей и компаний

Зеленский наказал тысячи российских предпринимателей и компаний - 20.10.2022 Украина.ру

Зеленский наказал тысячи российских предпринимателей и компаний

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний. Документ опубликовали 20 октября на сайте Офиса президента Украины

2022-10-20T14:32

2022-10-20T14:32

2022-10-20T14:32

санкции

владимир зеленский

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037662199_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c2b33d4298d07007cc4718d12e8fb09c.jpg.webp

В списке 1374 компании и организации. Среди них, в частности, "Альфа-банк", "Московский кредитный банк", "Уральский банк реконструкции и развития", "Ростелеком", "Транскапитал банк".В списке физических лиц около 2,5 тысячи имен.Санкции вводятся на пять и 10 лет.

https://ukraina.ru/20221020/1039942298.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, владимир зеленский, россия, новости