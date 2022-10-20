Зеленский наказал тысячи российских предпринимателей и компаний - 20.10.2022 Украина.ру
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Зеленский наказал тысячи российских предпринимателей и компаний
Зеленский наказал тысячи российских предпринимателей и компаний - 20.10.2022 Украина.ру
Зеленский наказал тысячи российских предпринимателей и компаний
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний. Документ опубликовали 20 октября на сайте Офиса президента Украины
2022-10-20T14:32
2022-10-20T14:32
санкции
владимир зеленский
россия
новости
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В списке 1374 компании и организации. Среди них, в частности, "Альфа-банк", "Московский кредитный банк", "Уральский банк реконструкции и развития", "Ростелеком", "Транскапитал банк".В списке физических лиц около 2,5 тысячи имен.Санкции вводятся на пять и 10 лет.
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санкции, владимир зеленский, россия, новости
санкции, Владимир Зеленский, Россия, Новости

Зеленский наказал тысячи российских предпринимателей и компаний

14:32 20.10.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу почти четыре тысячи имен и названий компаний. Документ опубликовали 20 октября на сайте Офиса президента Украины
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.
В списке 1374 компании и организации. Среди них, в частности, "Альфа-банк", "Московский кредитный банк", "Уральский банк реконструкции и развития", "Ростелеком", "Транскапитал банк".
В списке физических лиц около 2,5 тысячи имен.
Санкции вводятся на пять и 10 лет.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:49
"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменовПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ. Об этом в эфире украинского "24-го канала" заявил 19 октября секретарь СНБО Алексей Данилов
 
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