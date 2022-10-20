https://ukraina.ru/20221020/1039943981.html
В Ивано-Франковске СБУ задержала блогера за видео обстрела
В Ивано-Франковске СБУ задержала блогера за видео обстрела - 20.10.2022 Украина.ру
В Ивано-Франковске СБУ задержала блогера за видео обстрела
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Ивано-Франковске блогера, который заснял на видео обстрел Бурштынской ТЭС в Бурштыне, сообщает пресс-служба ведомства 20 октября
2022-10-20T12:28
2022-10-20T12:28
2022-10-20T12:36
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сбу
блогер
ракетный удар
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По данным СБУ, блогер снял видео с попаданием ракет и разместил в своем Telegram-канале.Украинские власти неоднократно предупреждали граждан об ответственности за такие публикации.Накануне Ггава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук официально подтвердила попадание по Бурштынской ТЭС. На месте прилета возник большой пожар, жертв и пострадавших не было.Ранее, 10 и 11 октября, по электростанции уже попадали снаряды.
https://ukraina.ru/20221014/1039759200.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, сбу, блогер, ракетный удар, бурштын
Новости, СБУ, блогер, ракетный удар, Бурштын
В Ивано-Франковске СБУ задержала блогера за видео обстрела
12:28 20.10.2022 (обновлено: 12:36 20.10.2022)
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Ивано-Франковске блогера, который заснял на видео обстрел Бурштынской ТЭС в Бурштыне, сообщает пресс-служба ведомства 20 октября
По данным СБУ, блогер снял видео с попаданием ракет и разместил в своем Telegram-канале.
Через 7 минут результаты обстрела уже были в российских тг-каналах.
Украинские власти неоднократно предупреждали граждан об ответственности за такие публикации.
Накануне Ггава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук официально подтвердила попадание по Бурштынской ТЭС. На месте прилета возник большой пожар, жертв и пострадавших не было.
Ранее, 10 и 11 октября, по электростанции уже попадали снаряды.