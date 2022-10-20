https://ukraina.ru/20221020/1039943981.html

В Ивано-Франковске СБУ задержала блогера за видео обстрела

В Ивано-Франковске СБУ задержала блогера за видео обстрела - 20.10.2022 Украина.ру

В Ивано-Франковске СБУ задержала блогера за видео обстрела

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Ивано-Франковске блогера, который заснял на видео обстрел Бурштынской ТЭС в Бурштыне, сообщает пресс-служба ведомства 20 октября

2022-10-20T12:28

2022-10-20T12:28

2022-10-20T12:36

новости

сбу

блогер

ракетный удар

бурштын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/60/1033056074_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_0fbb8404127b80119e58e3fb611ecd8a.jpg

По данным СБУ, блогер снял видео с попаданием ракет и разместил в своем Telegram-канале.Украинские власти неоднократно предупреждали граждан об ответственности за такие публикации.Накануне Ггава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук официально подтвердила попадание по Бурштынской ТЭС. На месте прилета возник большой пожар, жертв и пострадавших не было.Ранее, 10 и 11 октября, по электростанции уже попадали снаряды.

https://ukraina.ru/20221014/1039759200.html

бурштын

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, блогер, ракетный удар, бурштын