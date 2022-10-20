"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов - 20.10.2022 Украина.ру
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"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов
"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов - 20.10.2022 Украина.ру
"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ. Об этом в эфире украинского "24-го канала" заявил 19 октября секретарь СНБО Алексей Данилов
2022-10-20T11:49
2022-10-20T11:49
новости
алексей данилов
владимир зеленский
санкции
снбо
сми
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Свою информацию Данилов охарактеризовал как "инсайд", на сайте Зеленского указов о новых санкциях ко времени интервью не было.Он отметил, что санкции в отношении одного неназванного лица будут отсрочены на определенный срок по просьбе "одного из наших ведомств".
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новости, алексей данилов, владимир зеленский, санкции, снбо, сми
Новости, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, санкции, СНБО, СМИ

"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов

11:49 20.10.2022
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ. Об этом в эфире украинского "24-го канала" заявил 19 октября секретарь СНБО Алексей Данилов
Свою информацию Данилов охарактеризовал как "инсайд", на сайте Зеленского указов о новых санкциях ко времени интервью не было.

Там будут довольно неожиданные фамилии олигархов Российской Федерации, очень большое количество компаний, предприятий и так далее", - сказал Данилов по поводу предполагаемых указов главы киевского режима.

Он отметил, что санкции в отношении одного неназванного лица будут отсрочены на определенный срок по просьбе "одного из наших ведомств".
 
НовостиАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийсанкцииСНБОСМИ
 
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