https://ukraina.ru/20221020/1039942298.html

"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов

"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов - 20.10.2022 Украина.ру

"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ. Об этом в эфире украинского "24-го канала" заявил 19 октября секретарь СНБО Алексей Данилов

2022-10-20T11:49

2022-10-20T11:49

2022-10-20T11:49

новости

алексей данилов

владимир зеленский

санкции

снбо

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_0:352:7255:4433_1920x0_80_0_0_ea9cdf9cc9e0a2cec6e8c64688f065e1.jpg

Свою информацию Данилов охарактеризовал как "инсайд", на сайте Зеленского указов о новых санкциях ко времени интервью не было.Он отметил, что санкции в отношении одного неназванного лица будут отсрочены на определенный срок по просьбе "одного из наших ведомств".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей данилов, владимир зеленский, санкции, снбо, сми