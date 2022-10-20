https://ukraina.ru/20221020/1039942298.html
"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов
"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов - 20.10.2022 Украина.ру
"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ. Об этом в эфире украинского "24-го канала" заявил 19 октября секретарь СНБО Алексей Данилов
2022-10-20T11:49
2022-10-20T11:49
2022-10-20T11:49
новости
алексей данилов
владимир зеленский
санкции
снбо
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Свою информацию Данилов охарактеризовал как "инсайд", на сайте Зеленского указов о новых санкциях ко времени интервью не было.Он отметил, что санкции в отношении одного неназванного лица будут отсрочены на определенный срок по просьбе "одного из наших ведомств".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей данилов, владимир зеленский, санкции, снбо, сми
Новости, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, санкции, СНБО, СМИ
"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ. Об этом в эфире украинского "24-го канала" заявил 19 октября секретарь СНБО Алексей Данилов
Свою информацию Данилов охарактеризовал как "инсайд", на сайте Зеленского указов о новых санкциях ко времени интервью не было.
Там будут довольно неожиданные фамилии олигархов Российской Федерации, очень большое количество компаний, предприятий и так далее", - сказал Данилов по поводу предполагаемых указов главы киевского режима.
Он отметил, что санкции в отношении одного неназванного лица будут отсрочены на определенный срок по просьбе "одного из наших ведомств".