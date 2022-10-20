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Украинcкие власти шокированы угрозой республиканцев в США прекратить помощь стране
Украинcкие власти шокированы угрозой республиканцев в США прекратить помощь стране - 20.10.2022 Украина.ру
Украинcкие власти шокированы угрозой республиканцев в США прекратить помощь стране
В Киеве были шокированы предупреждением республиканцев прекратить помощь Украине в случае победы на выборах. Об этом сообщил 20 октября депутат Верховной Рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия британской газете Financial Times
2022-10-20T11:46
2022-10-20T11:46
2022-10-20T11:46
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помощь
украина
сша
республиканцы
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"Мы были шокированы, услышав эти слова от господина [Кевина] Маккарти, честно говоря", - заявил Арахамия.По его словам, он несколько недель назад встречался в США с Маккарти, и в ходе встречи украинскую делегацию якобы заверили, что "двухпартийная поддержка Украины" в конфликте будет оставаться "высшим приоритетом" даже в случае победы республиканцев.На днях лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, помощь, украина, сша, республиканцы
Новости, помощь, Украина, США, республиканцы
Украинcкие власти шокированы угрозой республиканцев в США прекратить помощь стране
В Киеве были шокированы предупреждением республиканцев прекратить помощь Украине в случае победы на выборах. Об этом сообщил 20 октября депутат Верховной Рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия британской газете Financial Times
"Мы были шокированы, услышав эти слова от господина [Кевина] Маккарти, честно говоря", - заявил Арахамия.
По его словам, он несколько недель назад встречался в США с Маккарти, и в ходе встречи украинскую делегацию якобы заверили, что "двухпартийная поддержка Украины" в конфликте будет оставаться "высшим приоритетом" даже в случае победы республиканцев.
На днях лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь.
В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.