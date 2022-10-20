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Украинcкие власти шокированы угрозой республиканцев в США прекратить помощь стране

Украинcкие власти шокированы угрозой республиканцев в США прекратить помощь стране - 20.10.2022 Украина.ру

Украинcкие власти шокированы угрозой республиканцев в США прекратить помощь стране

В Киеве были шокированы предупреждением республиканцев прекратить помощь Украине в случае победы на выборах. Об этом сообщил 20 октября депутат Верховной Рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия британской газете Financial Times

2022-10-20T11:46

2022-10-20T11:46

2022-10-20T11:46

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"Мы были шокированы, услышав эти слова от господина [Кевина] Маккарти, честно говоря", - заявил Арахамия.По его словам, он несколько недель назад встречался в США с Маккарти, и в ходе встречи украинскую делегацию якобы заверили, что "двухпартийная поддержка Украины" в конфликте будет оставаться "высшим приоритетом" даже в случае победы республиканцев.На днях лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, помощь, украина, сша, республиканцы