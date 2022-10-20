https://ukraina.ru/20221020/1039938821.html
Власти просят жителей Киевской области не пользоваться холодильниками
Власти просят жителей Киевской области не пользоваться холодильниками - 20.10.2022 Украина.ру
Власти просят жителей Киевской области не пользоваться холодильниками
В Киевской области власти обратились к местным жителям и призвали их максимально ограничить потребление электричества с семи утра до одиннадцати часов вечера, передают 20 октября местные СМИ
2022-10-20T10:17
2022-10-20T10:17
2022-10-20T10:17
новости
электричество
украина
киевская область
холодильник
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Помимо прочего, власти рекомендовали местным жителям отключить холодильник и на протяжении всего дня им не пользоваться.Накануне заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что с 20 октября на всей территории страны вводится ограничение поставок электроэнергии. Население просят сократить использование электричества, иначе временных отключений не избежать. Позже компания "Укрэнерго" разъяснила, что свет будут отключать в веерном режиме и не более чем на четыре часа.Российские военные с 10 октября наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Как заявлял президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие атаки. По оценке украинских властей, в стране разрушены уже около трети электростанций.Целями ударов становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, электричество, украина, киевская область, холодильник
Новости, электричество, Украина, Киевская область, холодильник
Власти просят жителей Киевской области не пользоваться холодильниками
В Киевской области власти обратились к местным жителям и призвали их максимально ограничить потребление электричества с семи утра до одиннадцати часов вечера, передают 20 октября местные СМИ
Помимо прочего, власти рекомендовали местным жителям отключить холодильник и на протяжении всего дня им не пользоваться.
Накануне заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что с 20 октября на всей территории страны вводится ограничение поставок электроэнергии. Население просят сократить использование электричества, иначе временных отключений не избежать.
Позже компания "Укрэнерго" разъяснила, что свет будут отключать в веерном режиме и не более чем на четыре часа.
Российские военные с 10 октября наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Как заявлял президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие атаки. По оценке украинских властей, в стране разрушены уже около трети электростанций.
Целями ударов становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи по всей Украине.