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Власти просят жителей Киевской области не пользоваться холодильниками

Власти просят жителей Киевской области не пользоваться холодильниками - 20.10.2022 Украина.ру

Власти просят жителей Киевской области не пользоваться холодильниками

В Киевской области власти обратились к местным жителям и призвали их максимально ограничить потребление электричества с семи утра до одиннадцати часов вечера, передают 20 октября местные СМИ

2022-10-20T10:17

2022-10-20T10:17

2022-10-20T10:17

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электричество

украина

киевская область

холодильник

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Помимо прочего, власти рекомендовали местным жителям отключить холодильник и на протяжении всего дня им не пользоваться.Накануне заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что с 20 октября на всей территории страны вводится ограничение поставок электроэнергии. Население просят сократить использование электричества, иначе временных отключений не избежать. Позже компания "Укрэнерго" разъяснила, что свет будут отключать в веерном режиме и не более чем на четыре часа.Российские военные с 10 октября наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Как заявлял президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие атаки. По оценке украинских властей, в стране разрушены уже около трети электростанций.Целями ударов становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи по всей Украине.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, электричество, украина, киевская область, холодильник