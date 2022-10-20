Полянский: РФ пересмотрит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА - 20.10.2022 Украина.ру
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Полянский: РФ пересмотрит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА
Полянский: РФ пересмотрит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА - 20.10.2022 Украина.ру
Полянский: РФ пересмотрит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА
Россия проведет переоценку отношений с секретариатом ООН, если он отправит экспертов для изучения беспилотников на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
2022-10-20T08:46
2022-10-20T08:46
новости
иран
оон
россия
беспилотники
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19 октября иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине.Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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новости, иран, оон, россия, беспилотники
Новости, Иран, ООН, Россия, беспилотники

Полянский: РФ пересмотрит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА

08:46 20.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй
Учения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Россия проведет переоценку отношений с секретариатом ООН, если он отправит экспертов для изучения беспилотников на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
"Мы надеемся, что секретариат и генсек не будут нарушать решения СБ и не будут выходить за рамки своего технического мандата и воздержатся от участия в каком-либо незаконном расследовании. Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли входит в чьи-либо интересы. Мы не хотим этого делать, но у нас не будет другого выбора... Надеемся, они воздержатся от этого безответственного шага", - сказал дипломат.
19 октября иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников для применения в конфликте на Украине.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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