Полянский: РФ пересмотрит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА

"Мы надеемся, что секретариат и генсек не будут нарушать решения СБ и не будут выходить за рамки своего технического мандата и воздержатся от участия в каком-либо незаконном расследовании. Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли входит в чьи-либо интересы. Мы не хотим этого делать, но у нас не будет другого выбора... Надеемся, они воздержатся от этого безответственного шага", - сказал дипломат.