https://ukraina.ru/20221020/1039933384.html

Названо число посягательств на дипмиссии России за полтора года

Названо число посягательств на дипмиссии России за полтора года - 20.10.2022 Украина.ру

Названо число посягательств на дипмиссии России за полтора года

С 15 декабря 2020 года по май 2022 года произошло свыше 150 неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность российских дипмиссий, сообщила на заседании Шестого комитета ГА ООН представитель России Анна Антонова

2022-10-20T08:11

2022-10-20T08:11

2022-10-20T08:11

новости

дипмиссия

россия

посягательства

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По ее словам, некоторые из таких происшествий закончились трагично. Антонова рассказала, что практически ежедневно в разных точках планеты российские дипмиссии получают телефонные звонки и электронные сообщения с угрозами и оскорблениями.Кроме того, добавила она, совершаются акты терроризма, нападения на сотрудников дипмиссий, враждебные акции и провокации с нанесением серьезного ущерба здоровью российских представителей, повреждений дипломатическим и консульским помещениям, средствам передвижения.Также участились случаи вандализма — злоумышленники наносят надписи оскорбительного характера в адрес России на пользующихся защитой зданиях, заливают их краской, уточнила дипломат."На прошлой неделе такие действия были совершены совсем рядом — красной краской испорчен фасад исторического здания, в котором располагается генеральное консульство России в Нью-Йорке", — заключила она.

https://ukraina.ru/20221020/1039929827.html

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новости, дипмиссия, россия, посягательства