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Названо число посягательств на дипмиссии России за полтора года
Названо число посягательств на дипмиссии России за полтора года - 20.10.2022 Украина.ру
Названо число посягательств на дипмиссии России за полтора года
С 15 декабря 2020 года по май 2022 года произошло свыше 150 неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность российских дипмиссий, сообщила на заседании Шестого комитета ГА ООН представитель России Анна Антонова
2022-10-20T08:11
2022-10-20T08:11
2022-10-20T08:11
новости
дипмиссия
россия
посягательства
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По ее словам, некоторые из таких происшествий закончились трагично. Антонова рассказала, что практически ежедневно в разных точках планеты российские дипмиссии получают телефонные звонки и электронные сообщения с угрозами и оскорблениями.Кроме того, добавила она, совершаются акты терроризма, нападения на сотрудников дипмиссий, враждебные акции и провокации с нанесением серьезного ущерба здоровью российских представителей, повреждений дипломатическим и консульским помещениям, средствам передвижения.Также участились случаи вандализма — злоумышленники наносят надписи оскорбительного характера в адрес России на пользующихся защитой зданиях, заливают их краской, уточнила дипломат."На прошлой неделе такие действия были совершены совсем рядом — красной краской испорчен фасад исторического здания, в котором располагается генеральное консульство России в Нью-Йорке", — заключила она.
https://ukraina.ru/20221020/1039929827.html
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новости, дипмиссия, россия, посягательства
Названо число посягательств на дипмиссии России за полтора года
С 15 декабря 2020 года по май 2022 года произошло свыше 150 неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность российских дипмиссий, сообщила на заседании Шестого комитета ГА ООН представитель России Анна Антонова
"За отчетный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах", — сказала Антонова.
По ее словам, некоторые из таких происшествий закончились трагично. Антонова рассказала, что практически ежедневно в разных точках планеты российские дипмиссии получают телефонные звонки и электронные сообщения с угрозами и оскорблениями.
Кроме того, добавила она, совершаются акты терроризма, нападения на сотрудников дипмиссий, враждебные акции и провокации с нанесением серьезного ущерба здоровью российских представителей, повреждений дипломатическим и консульским помещениям, средствам передвижения.
Также участились случаи вандализма — злоумышленники наносят надписи оскорбительного характера в адрес России на пользующихся защитой зданиях, заливают их краской, уточнила дипломат.
"На прошлой неделе такие действия были совершены совсем рядом — красной краской испорчен фасад исторического здания, в котором располагается генеральное консульство России в Нью-Йорке", — заключила она.