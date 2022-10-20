https://ukraina.ru/20221020/1039925760.html

Эксперт рассказал, как работает "лидерская дипломатия" между Россией и Турцией

Эксперт рассказал, как работает "лидерская дипломатия" между Россией и Турцией - 20.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как работает "лидерская дипломатия" между Россией и Турцией

У РФ и Турции есть очень серьёзные области взаимодействия и есть очень серьёзные области конкуренции и даже противостояния. При таких противоречивых отношениях можно сказать, что Турция для России "прежде всего, сосед". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев

2022-10-20T07:07

2022-10-20T07:07

2022-10-20T07:07

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Он добавил, что сложные проблемы в российско-турецких отношениях, чаще всего, удаётся решать с помощью того, что в Турции называют"лидерской дипломатией", то есть личными контактами между российским и турецким лидерами, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.Он добавил, что одной из сложностей в отношениях является вопрос о поставках турецких беспилотников "Байрактар" киевскому режиму. Однако соглашения об этом были подписаны между Анкарой и Киевом до начала российской спецоперации, напомнил Стародубцев.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20211108/1032595420.html

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новости, политолог, турция, владимир путин, эрдоган, bayraktar tb2 (байрактар), киевский режим