Эксперт рассказал, как работает "лидерская дипломатия" между Россией и Турцией
У РФ и Турции есть очень серьёзные области взаимодействия и есть очень серьёзные области конкуренции и даже противостояния. При таких противоречивых отношениях можно сказать, что Турция для России "прежде всего, сосед". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он добавил, что сложные проблемы в российско-турецких отношениях, чаще всего, удаётся решать с помощью того, что в Турции называют"лидерской дипломатией", то есть личными контактами между российским и турецким лидерами, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Благодаря этой лидерской дипломатии России и Турции удается находить развязки в самых сложных вопросах
Он добавил, что одной из сложностей в отношениях является вопрос о поставках турецких беспилотников "Байрактар" киевскому режиму. Однако соглашения об этом были подписаны между Анкарой и Киевом до начала российской спецоперации, напомнил Стародубцев.
8 ноября 2021, 14:59Турецкие активистки о «Байрактарах», несостоявшемся выдворении послов и несвободе творчества в ГерманииЭрдоган использует вопрос принадлежности Крыма Украине в своих внутриполитических интересах, считают активистки из движения поддержки турецкой музыкальной группы «Йорум» Шюкрие Озордулу и Айше Даг
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.