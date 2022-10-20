Эксперт рассказал, как работает "лидерская дипломатия" между Россией и Турцией - 20.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как работает "лидерская дипломатия" между Россией и Турцией
Эксперт рассказал, как работает "лидерская дипломатия" между Россией и Турцией - 20.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как работает "лидерская дипломатия" между Россией и Турцией
У РФ и Турции есть очень серьёзные области взаимодействия и есть очень серьёзные области конкуренции и даже противостояния. При таких противоречивых отношениях можно сказать, что Турция для России "прежде всего, сосед". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
2022-10-20T07:07
2022-10-20T07:07
новости
политолог
турция
владимир путин
эрдоган
bayraktar tb2 (байрактар)
киевский режим
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Он добавил, что сложные проблемы в российско-турецких отношениях, чаще всего, удаётся решать с помощью того, что в Турции называют"лидерской дипломатией", то есть личными контактами между российским и турецким лидерами, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.Он добавил, что одной из сложностей в отношениях является вопрос о поставках турецких беспилотников "Байрактар" киевскому режиму. Однако соглашения об этом были подписаны между Анкарой и Киевом до начала российской спецоперации, напомнил Стародубцев.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, политолог, турция, владимир путин, эрдоган, bayraktar tb2 (байрактар), киевский режим
Новости, политолог, Турция, Владимир Путин, Эрдоган, Bayraktar TB2 (Байрактар), киевский режим

Эксперт рассказал, как работает "лидерская дипломатия" между Россией и Турцией

07:07 20.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Анкара
Города мира. Анкара - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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У РФ и Турции есть очень серьёзные области взаимодействия и есть очень серьёзные области конкуренции и даже противостояния. При таких противоречивых отношениях можно сказать, что Турция для России "прежде всего, сосед". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он добавил, что сложные проблемы в российско-турецких отношениях, чаще всего, удаётся решать с помощью того, что в Турции называют"лидерской дипломатией", то есть личными контактами между российским и турецким лидерами, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Благодаря этой лидерской дипломатии России и Турции удается находить развязки в самых сложных вопросах

Иван Стародубцев интервью
Иван Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции
Он добавил, что одной из сложностей в отношениях является вопрос о поставках турецких беспилотников "Байрактар" киевскому режиму. Однако соглашения об этом были подписаны между Анкарой и Киевом до начала российской спецоперации, напомнил Стародубцев.
Grup Yorum
8 ноября 2021, 14:59
Турецкие активистки о «Байрактарах», несостоявшемся выдворении послов и несвободе творчества в ГерманииЭрдоган использует вопрос принадлежности Крыма Украине в своих внутриполитических интересах, считают активистки из движения поддержки турецкой музыкальной группы «Йорум» Шюкрие Озордулу и Айше Даг
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиполитологТурцияВладимир ПутинЭрдоганBayraktar TB2 (Байрактар)киевский режим
 
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