https://ukraina.ru/20221020/1039903297.html

Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт

Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт - 20.10.2022 Украина.ру

Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт

Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск для того, чтобы войска НАТО не вошли на территорию республики и не ударили с нее по РФ, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру

2022-10-20T04:45

2022-10-20T04:45

2022-10-20T04:45

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Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.По его мнению, Киев эти маневры России и Белоруссии воспринимает всерьез и частично украинские силы оттягиваются к белорусской границе, а это облегчает положение на фронте.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белоруссия