Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск для того, чтобы войска НАТО не вошли на территорию республики и не ударили с нее по РФ, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.
Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину". Имеется в виду, что войска НАТО не войдут в Белоруссию и не ударят по России с территории республики. Но это тоже фантастический вариант. НАТО нападать на Белоруссию не собирается, потому что Альянсу не нужно легитимировать действия России.
По его мнению, Киев эти маневры России и Белоруссии воспринимает всерьез и частично украинские силы оттягиваются к белорусской границе, а это облегчает положение на фронте.
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