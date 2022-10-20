Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт - 20.10.2022 Украина.ру
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Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт
Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт - 20.10.2022 Украина.ру
Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт
Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск для того, чтобы войска НАТО не вошли на территорию республики и не ударили с нее по РФ, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
2022-10-20T04:45
2022-10-20T04:45
новости
россия
белоруссия
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Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.По его мнению, Киев эти маневры России и Белоруссии воспринимает всерьез и частично украинские силы оттягиваются к белорусской границе, а это облегчает положение на фронте.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, белоруссия
Новости, Россия, Белоруссия

Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт

04:45 20.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск для того, чтобы войска НАТО не вошли на территорию республики и не ударили с нее по РФ, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.

Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину". Имеется в виду, что войска НАТО не войдут в Белоруссию и не ударят по России с территории республики. Но это тоже фантастический вариант. НАТО нападать на Белоруссию не собирается, потому что Альянсу не нужно легитимировать действия России.

Кирилл Аверьянов-Минский интервью
Кирилл Аверьянов-Минский
историк и публицист
По его мнению, Киев эти маневры России и Белоруссии воспринимает всерьез и частично украинские силы оттягиваются к белорусской границе, а это облегчает положение на фронте.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Белоруссия военные
14 октября, 09:56
Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октябряВ Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Мобилизация в России вызвала опасения в ВСУ, сообщили западные СМИ. Власти Запорожской области сообщили о напряжённости у границ этого региона РФ
 
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