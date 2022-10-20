https://ukraina.ru/20221020/1039901431.html

"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай

"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай - 20.10.2022 Украина.ру

"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай

Попытки США сохранить свою власть на Украине и Тайване бесперспективны, Вашингтону придется уйти из этих регионов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-10-20T04:00

2022-10-20T04:00

2022-10-20T04:00

новости

украина

тайвань

россия

сша

дмитрий дробницкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037801815_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec805a099603764598b782c4775b3bf3.jpg

По его словам, американская империя сейчас отступает из многих стран и уступает в них власть региональным центрам силы."Они там у себя в Вашингтоне считают, что Тайвань и Украина – это их. По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины. Вот о чем речь. Они говорят, мол, это же наше.. Так, было ваше, но мир изменился! Пакуйте чемоданы и уходите", - сказал эксперт.По его словам, у США нет шансов на победу в противостоянии с Россией и Китаем за контроль над Украиной и Тайванем соответственно, так как для Москвы и Пекина это жизненно важные вопросы.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220812/1037578258.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, тайвань, россия, сша, дмитрий дробницкий