"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай - 20.10.2022 Украина.ру
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"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай
"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай - 20.10.2022 Украина.ру
"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай
Попытки США сохранить свою власть на Украине и Тайване бесперспективны, Вашингтону придется уйти из этих регионов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-20T04:00
2022-10-20T04:00
новости
украина
тайвань
россия
сша
дмитрий дробницкий
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По его словам, американская империя сейчас отступает из многих стран и уступает в них власть региональным центрам силы."Они там у себя в Вашингтоне считают, что Тайвань и Украина – это их. По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины. Вот о чем речь. Они говорят, мол, это же наше.. Так, было ваше, но мир изменился! Пакуйте чемоданы и уходите", - сказал эксперт.По его словам, у США нет шансов на победу в противостоянии с Россией и Китаем за контроль над Украиной и Тайванем соответственно, так как для Москвы и Пекина это жизненно важные вопросы.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, тайвань, россия, сша, дмитрий дробницкий
Новости, Украина, Тайвань, Россия, США, Дмитрий Дробницкий

"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай

04:00 20.10.2022
 
© mofa.gov.tw
© mofa.gov.tw
Читать в
Попытки США сохранить свою власть на Украине и Тайване бесперспективны, Вашингтону придется уйти из этих регионов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
По его словам, американская империя сейчас отступает из многих стран и уступает в них власть региональным центрам силы.
"Они там у себя в Вашингтоне считают, что Тайвань и Украина – это их. По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины. Вот о чем речь. Они говорят, мол, это же наше.. Так, было ваше, но мир изменился! Пакуйте чемоданы и уходите", - сказал эксперт.
По его словам, у США нет шансов на победу в противостоянии с Россией и Китаем за контроль над Украиной и Тайванем соответственно, так как для Москвы и Пекина это жизненно важные вопросы.
Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 09:40
Китай, Россия, Тайвань и Украина — что объединяет и в чем специфика
 
НовостиУкраинаТайваньРоссияСШАДмитрий Дробницкий
 
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