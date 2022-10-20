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"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай
"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай - 20.10.2022 Украина.ру
"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай
Попытки США сохранить свою власть на Украине и Тайване бесперспективны, Вашингтону придется уйти из этих регионов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-20T04:00
2022-10-20T04:00
2022-10-20T04:00
новости
украина
тайвань
россия
сша
дмитрий дробницкий
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По его словам, американская империя сейчас отступает из многих стран и уступает в них власть региональным центрам силы."Они там у себя в Вашингтоне считают, что Тайвань и Украина – это их. По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины. Вот о чем речь. Они говорят, мол, это же наше.. Так, было ваше, но мир изменился! Пакуйте чемоданы и уходите", - сказал эксперт.По его словам, у США нет шансов на победу в противостоянии с Россией и Китаем за контроль над Украиной и Тайванем соответственно, так как для Москвы и Пекина это жизненно важные вопросы.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220812/1037578258.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, тайвань, россия, сша, дмитрий дробницкий
"Пакуйте чемоданы": Дробницкий объяснил сигналы, которые посылают Соединенным Штатам Россия и Китай
Попытки США сохранить свою власть на Украине и Тайване бесперспективны, Вашингтону придется уйти из этих регионов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
По его словам, американская империя сейчас отступает из многих стран и уступает в них власть региональным центрам силы.
"Они там у себя в Вашингтоне считают, что Тайвань и Украина – это их. По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины. Вот о чем речь. Они говорят, мол, это же наше.. Так, было ваше, но мир изменился! Пакуйте чемоданы и уходите", - сказал эксперт.
По его словам, у США нет шансов на победу в противостоянии с Россией и Китаем за контроль над Украиной и Тайванем соответственно, так как для Москвы и Пекина это жизненно важные вопросы.
Полностью интервью Дробницкого
читайте на сайте Украина.ру.