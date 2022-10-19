https://ukraina.ru/20221019/1039921102.html

Битва за Херсон: будет ли сдан город?

Битва за Херсон: будет ли сдан город? - 19.10.2022 Украина.ру

Битва за Херсон: будет ли сдан город?

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T16:51

2022-10-19T16:51

2022-10-19T16:51

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

херсон

херсонская область

сальдо

сергей суровикин

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Заявление командующего СВО Сергея Суровикина 18 октября многих насторожило: "дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, – она уже на сегодняшний день весьма непростая. (…) Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений". Большинство вменяемых комментаторов сразу поняло, что город могут сдать.Собственно, напряжённость ситуации была понятна ещё до этого – когда администрация Херсонской области заявила об организации выезда из города детей. Причём даже в пресс-службе Владимира Сальдо не могли внятно объяснить, а с какого перепугу? Ведь Зеленский презентовал "освобождение юга" ещё 10 июля…В действительности, положение российской группировки на правом берегу Днепра изначально было "весьма непростым" и требовало принятия "непростых решений", которых, однако, некому было принимать, не говоря уже о том, что не было понятно, в чём именно они должны состоять.Изначально операция по освобождению Таврии была самой успешной за время СВО. Бои за область продолжались всего неделю – начались 24 февраля и закончились 3 марта. После этого почти вся территория области (кроме нескольких населённых пунктов на границе с Днепропетровщиной) оказалась под российским контролем.Как это могло произойти мы, вероятно, узнаем в будущем. По нашей информации перед началом СВО украинское военное командование было уверено, что российской группировке вырваться из Крыма не удастся в силу отсутствия превосходства в силах и удобства обороны на перешейках. Сейчас есть три версии произошедшего: подготовка ВСУ к масштабным провокациям или к наступлению, в результате чего они не были готовы к обороне; удачная операция российских спецслужб; сознательное заманивание российских войск в ловушку, учитывая малую пропускную способность транспортных коридоров. Все три версии имеют свои достоинства и недостатки.Захват большого по размерам плацдарма на правом берегу Днепра само по себе был значительным выигрышем российских войск, но вот то, что не удалось занять Николаев, бои за который фактически закончились 18 марта, сильно подорвал позиции этой группировки – украинский фронт мог опираться на логистические возможности крупного города. При этом логистическое положение самой херсонской группировки изначально было крайне опасным, поскольку снабжение опиралось всего на три моста – два через Днепр (Антоновский около Херсона и по плотине Каховской ГЭС в Новой Каховке) и через Ингулец (около Дарьевки).С получением достаточного количества комплексов HIMARS ВСУ сумели воспользоваться этой слабостью – во второй половине июля использование всех трёх мостов стало невозможным, пришлось строить понтонные мосты и паромные переправы, которые тоже страдали от украинских обстрелов. Уже тогда плацдарм был частично блокирован.В начале октября ВСУ предприняли успешное наступление вдоль шоссе Орджоникидзе – Берислав и заняли село Дудчаны. В результате создались условия для окружения российской группировки на границе с Днепропетровской областью и войска пришлось отвести.Сейчас активизировались слухи о возможности уничтожения плотины Каховской ГЭС. Начался сброс воды из водохранилищ выше по течению. Помимо очевидной опасности затопления значительных территорий области (включая часть Херсона), ещё более усложняется снабжение плацдарма – даже помимо разовой волны при прорыве плотины, наплавные мосты и паромы сильно зависят от скорости течения воды в реке. А она значительно увеличится.Сейчас, так или иначе, ВСУ должны перейти в наступление, что обусловлено политическими и военными факторами:- приближающиеся выборы в Сенат и Конгресс США, на которых могут победить республиканцы – считается, что успехи ВСУ могут укрепить позиции демократов;- грядущая отставка правительства Элизабет Трасс в Великобритании – она является одним из "ястребов" в украинском вопросе и успех ВСУ укрепит её положение;- общее сложное экономическое положение в Европе накануне начала отопительного сезона, где повсеместно усиливаются позиции партий, выступающих за сотрудничество с Россией;- разгорается политический кризис в Молдавии, который правительство Майи Санду может попытаться пресечь нападением на Приднестровье;- создание совместной группировки в Белоруссии возобновляет угрозу Киеву;- уже через несколько месяцев, по мере прибытия на фронт резервов, ВСУ могут лишиться численного превосходства;- наступил период дождей и передвижение по территории области вне асфальтированных дорог становится всё более сложным.Слабость положения российской группировки на правобережье Днепра предопределяет направление украинского наступления именно против херсонского плацдарма – в Запорожской области концентрация украинских войск недостаточна, а в Луганской российские войска не только хорошо подготовились к обороне, но даже и предпринимают наступательные действия.Что же собирается делать генерал Суровикин с Херсоном? Варианта тут, собственно, два – сдавать или не сдавать.Эвакуацию руководящих кадров и желающего населения следует предпринять в любом случае. Тут, кстати, действия российского командования серьёзно отличаются от их же действий раньше – во время "жеста доброй воли" в Киевской, Черниговской и Сумской областях, во время "перегруппировки" в Харьковской области и во время отступления в Херсонской области.Однако сама по себе потеря правобережного плацдарма была бы крайне неприятным моментом:- теряется единственный областной центр, занятый Россией в ходе СВО и уже присоединённый к России;- укрепляется "партия войны" на Западе в виде администрации Байдена (или её части – вообще там сильны настроения в пользу "замораживания" конфликта) правительства Трасс (если оно устоит);- теряется плацдарм на правом берегу Днепра, который очень тяжело будет восстановить с тем, чтобы продолжить наступление в сторону Николаева и Одессы.Тем не менее, Херсон всё же может быть сдан после эвакуации.С одной стороны, это может быть следствием договоренностей.Уже достаточно длительное время ходят слухи о возможности "обмена" Таврии на Донбасс или, на минималках, Херсонский плацдарм на Артёмовско-Краматорскую агломерацию.Правда, никаких сигналов относительно того, что ВСУ готовы что-то отдавать в Донбассе, не наблюдается. Да и вообще слухи о ведении каких-то переговоров остаются слухами. Хотя сигналы с Запада и даже от Зеленского о возможности ведения переговоров регулярно появляются, но они скорее свидетельствуют о том, что никакие результативные переговоры не ведутся.С другой стороны, оборонять Херсон будет очень тяжело в силу нарушенных коммуникаций. Разгром войск на плацдарме может оказаться намного хуже просто оставления Херсона за счёт больших потерь.Такую возможность рассматривает, например, Олег Царёв: "судя по всему, новый план состоит в том, чтобы зафиксировать линию фронта на Юге Украины, используя Днепр. (…) Мне кажется, что новый план состоит в том, чтобы переходить в оборону везде, за исключением Донецкой области, уходить в зиму и одновременно наносить удары по украинской инфраструктуре, вынуждая Зеленского пойти на переговоры". Правда, он сомневается в том, что этот план выигрышный – высвобожденные на херсонском направлении войска могут быть использованы для наступления на других оперативных направлениях.Потому сейчас основной версией является подготовка Херсона к обороне по типу Сталинграда.Об этом говорит, например, глава региона Сальдо: "это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу".Об этом же говорит информированный украинский телеграм-канал "Резидент": "наш источник в ОП рассказал, что Залужный не верит в тот факт, что российские войска оставят Херсон и считает этот шаг военным манёвром". Источник издания "Украины.ру" в Киеве так же сообщает, что ведётся подготовка к наступательной операции на юге, в частности – резервируются места в больницах (впрочем, южное направление может быть и Запорожской областью).Но даже подготовка города к обороне не означает, что его удастся удержать. Тут много зависит от нюансов и многих неизвестных фактов - неизвестных даже военным. Эти неизвестные называются красивым словом "Фортуна". А она, как известно, переменчива. Но похоже на то, что Россия готовится к долгой осаде. На фортуну никто не рассчитывает. И это - главное в этой истории.

https://ukraina.ru/20221019/1039918683.html

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20221019/1039908163.html

https://ukraina.ru/20221007/1039443131.html

https://ukraina.ru/20220927/1039128967.html

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эксклюзив, украина, россия, спецоперация, херсон, херсонская область, сальдо, сергей суровикин