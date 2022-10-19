https://ukraina.ru/20221019/1039917529.html

Военное положение, взрывы, уничтожение наемников и техники ВСУ. Главное на Украине на 16:00 19 октября

Военное положение, взрывы, уничтожение наемников и техники ВСУ. Главное на Украине на 16:00 19 октября - 19.10.2022 Украина.ру

Военное положение, взрывы, уничтожение наемников и техники ВСУ. Главное на Украине на 16:00 19 октября

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T16:00

2022-10-19T16:00

2022-10-19T16:02

хроники

эксклюзив

танк

минобороны

владимир путин

энергодар

взрывы

украина

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Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В городах Украины слышны взрывы. ВС РФ уничтожили подразделения наемников и нескольких бригад ВСУПрезидент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.О принятом решении проинформирована и Госдума РФ, добавил он.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, РФ сформировала военную группировку, чтобы отбить его. Для безопасности жителей было принято решение об их перемещении на левый берег Днепра.Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил о возможном применении киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона. При этом Сальдо отмечал, что у РФ достаточно сил, чтобы отразить украинское наступление и в случае необходимости перейти в контрнаступление.Киев перебрасывает войска и технику и к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что ряды украинских войск пополняют боевики, прошедшие спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом. Как считает Рогов, киевские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции, так как на сегодня украинская группировка "Юг" является наиболее боеспособной.Также украинские войска обстреливают города Донецкой и Луганской Народных Республик, активно используя для этого, к примеру, артиллерию калибром 155 миллиметров.По словам Путина, киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы."Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", - сказал Путин.Как добавил лидер, неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти.Путин ввел в приграничных с Украиной регионах РФ средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности. Также по указу, подписанному главой государства, уровень базовой готовности введен в остальных субъектах Федерации.Средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Он подразумевает, что руководители регионов "осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения".Взрывы на УкраинеВ среду по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Позже местные СМИ сообщили о взрывах в столице."Сообщают о нескольких взрывах Киеве. Предварительно, сработала система ПВО. Также сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области и повторных звуках взрывов в Киеве", - написало агентство "Униан".В Ивано-Франковской области взрывы звучали в районе Бурштынской ТЭС. ТЭС расположена на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. С 1 июля 2002 года станция отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе "Бурштынского острова" и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран. Часть ее мощностей работает на внутренний рынок Украины. Бурштынская ТЭС входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.Взрывы также были слышны в Чернигове на севере Украины. Другие подробности пока не приводятся.Также сообщалось о взрывах в Винницкой области, предварительно, в районе Ладыжинской ТЭС.Крупные предприятия Житомира остаются без электричества из-за повреждения инфраструктуры, в городе не работает электротранспорт. Об этом заявил в среду мэр города Сергей Сухомлин в эфире телеканала "1+1"."Больницы перешли на автономное питание, и в больницах никаких проблем у нас не было. <...> Электротранспорт вчера не работал, сегодня не работает, большое количество крупных предприятий у нас без электроснабжения", - сказал мэр.Глава города не смог назвать точной даты восстановления электроснабжения в Житомире."Работа продолжается, не могу сказать конкретную дату, но думаю, что скоро город будет полноценно жить и работать", - отметил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент РФ, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Потери ВСУРоссийские Воздушно-космические силы (ВКС) в ходе спецоперации уничтожили подразделения двух бригад Вооруженных сил Украины и формирований наемников на николаево-криворожском направлении. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."На николаево-криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников "Иностранный легион", - сказал он.Всего за сутки на этом направлении было уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области, а также 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках, перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха" в Херсонской области. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, Новоселовка, Старомайорское, Луганское Донецкой Народной Республики и Попасная Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 8 противорадиолокационных ракет HARM в районе населенного пункта Каховка Херсонской области" - заявил генерал-лейтенант.На купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наемников, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.В ходе боевых действий также уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.Российские военные также уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию.По его словам, потери противника "составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок"."Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища", - сообщил генерал.Кроме того, сказал он, в течение суток артиллерией вооружённых сил Украины (ВСУ) "было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции"."Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме", - сообщил Конашенков.Также российская авиация уничтожила за сутки семь украинских штабов, три склада боеприпасов и два ЗРК С-30."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Металловка, Двуречная Харьковской области, Ильичовка, Торецк, Яковлевка, Подгорное Донецкой народной республики, Гуляйполе Запорожской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области."В районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизоветовка Одесской области уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сообщило Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 324 самолета, 161 вертолет, 2 278 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5 891 танк и другие боевые бронированные машины, 873 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 489 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 652 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20221019/1039902837.html

https://ukraina.ru/20221019/1039893047.html

https://ukraina.ru/20221018/1039877486.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, танк, минобороны, владимир путин, энергодар, взрывы, украина