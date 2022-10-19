https://ukraina.ru/20221019/1039915558.html

Путин наделил глав регионов особыми полномочиями

Путин наделил глав регионов особыми полномочиями - 19.10.2022 Украина.ру

Путин наделил глав регионов особыми полномочиями

В связи с введением в новых регионах РФ военного положения, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября на заседании Совбеза

2022-10-19T15:11

2022-10-19T15:11

2022-10-19T15:29

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Кроме того, президент поручил создать специальный координационный совет, главой которого станет премьер-министр Михаил Мишустин.Путин заверил, что "Власти РФ будут работать стабильно и ритмично".На правительственном портале Кремля опубликован Указ президента о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ukraina.ru/20221019/1039914363.html

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2022

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новости, владимир путин, власти, михаил мишустин