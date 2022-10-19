Путин наделил глав регионов особыми полномочиями - 19.10.2022 Украина.ру
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Путин наделил глав регионов особыми полномочиями
Путин наделил глав регионов особыми полномочиями - 19.10.2022 Украина.ру
Путин наделил глав регионов особыми полномочиями
В связи с введением в новых регионах РФ военного положения, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября на заседании Совбеза
2022-10-19T15:11
2022-10-19T15:29
новости
владимир путин
власти
михаил мишустин
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Кроме того, президент поручил создать специальный координационный совет, главой которого станет премьер-министр Михаил Мишустин.Путин заверил, что "Власти РФ будут работать стабильно и ритмично".На правительственном портале Кремля опубликован Указ президента о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ukraina.ru/20221019/1039914363.html
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новости, владимир путин, власти, михаил мишустин
Новости, Владимир Путин, власти, Михаил Мишустин

Путин наделил глав регионов особыми полномочиями

15:11 19.10.2022 (обновлено: 15:29 19.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
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В связи с введением в новых регионах РФ военного положения, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин 19 октября на заседании Совбеза
Кроме того, президент поручил создать специальный координационный совет, главой которого станет премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин заверил, что "Власти РФ будут работать стабильно и ритмично".
На правительственном портале Кремля опубликован Указ президента о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:57
Путин подписал Указ о введении военного положения в новых регионах РФПрезидент РФ Владимир Путин подписал Указ "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей"
 
НовостиВладимир ПутинвластиМихаил Мишустин
 
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