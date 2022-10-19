https://ukraina.ru/20221019/1039913999.html
Киев использует откровенно террористические методы – Путин
Киев использует откровенно террористические методы – Путин - 19.10.2022 Украина.ру
Киев использует откровенно террористические методы – Путин
Киевский режим отвергает любые предложения о переговорах, использует террористические методы, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза
2022-10-19T14:53
2022-10-19T14:53
2022-10-19T14:57
новости
владимир путин
террор
терроризм
крымский мост
переговоры
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По словам президента, "наследники бандеровцев пытаются организовать подполье, засылают диверсионные группы на российские территории".Кроме того, он сообщил, что факт, что именно украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту – доказан.
https://ukraina.ru/20221014/1039749921.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, террор, терроризм, крымский мост, переговоры
Новости, Владимир Путин, террор, терроризм, Крымский мост, переговоры
Киев использует откровенно террористические методы – Путин
14:53 19.10.2022 (обновлено: 14:57 19.10.2022)
Киевский режим отвергает любые предложения о переговорах, использует террористические методы, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза