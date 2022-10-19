https://ukraina.ru/20221019/1039913999.html

Киев использует откровенно террористические методы – Путин

Киев использует откровенно террористические методы – Путин - 19.10.2022 Украина.ру

Киев использует откровенно террористические методы – Путин

Киевский режим отвергает любые предложения о переговорах, использует террористические методы, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза

2022-10-19T14:53

2022-10-19T14:53

2022-10-19T14:57

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По словам президента, "наследники бандеровцев пытаются организовать подполье, засылают диверсионные группы на российские территории".Кроме того, он сообщил, что факт, что именно украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту – доказан.

https://ukraina.ru/20221014/1039749921.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, террор, терроризм, крымский мост, переговоры