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Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область

Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область - 19.10.2022 Украина.ру

Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область

ВСУ перешли в наступление на Херсонскую область на правом берегу Днепра, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов 19 октября в своем Telegram-канале

2022-10-19T12:40

2022-10-19T12:40

2022-10-19T12:40

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Украинские войска начали наступление на Херсонскую область в направлении Новая Каменка - Берислав на правом берегу Днепра. В наступательных действиях принимают участие до двух батальонов пехоты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ и танковый батальон 17-й бригады, сообщил Стремоусов. Херсонские власти отметили большое количество беспилотников среднего действия и разведывательный турецкий дрон "Байрактар" на удалении от зоны ПВО.

https://ukraina.ru/20221019/1039903971.html

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новости, херсонская область, кирилл стремоусов, наступление, всу, спецоперация