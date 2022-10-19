Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область - 19.10.2022 Украина.ру
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Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область
Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область - 19.10.2022 Украина.ру
Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область
ВСУ перешли в наступление на Херсонскую область на правом берегу Днепра, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов 19 октября в своем Telegram-канале
2022-10-19T12:40
2022-10-19T12:40
новости
херсонская область
кирилл стремоусов
наступление
всу
спецоперация
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Украинские войска начали наступление на Херсонскую область в направлении Новая Каменка - Берислав на правом берегу Днепра. В наступательных действиях принимают участие до двух батальонов пехоты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ и танковый батальон 17-й бригады, сообщил Стремоусов. Херсонские власти отметили большое количество беспилотников среднего действия и разведывательный турецкий дрон "Байрактар" на удалении от зоны ПВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсонская область, кирилл стремоусов, наступление, всу, спецоперация
Новости, Херсонская область, Кирилл Стремоусов, наступление, ВСУ, Спецоперация

Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область

12:40 19.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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ВСУ перешли в наступление на Херсонскую область на правом берегу Днепра, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов 19 октября в своем Telegram-канале
Украинские войска начали наступление на Херсонскую область в направлении Новая Каменка - Берислав на правом берегу Днепра. В наступательных действиях принимают участие до двух батальонов пехоты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ и танковый батальон 17-й бригады, сообщил Стремоусов.
"После артиллерийской подготовки группировка укронацистов перешла в наступление", - написал Стремоусов.
Херсонские власти отметили большое количество беспилотников среднего действия и разведывательный турецкий дрон "Байрактар" на удалении от зоны ПВО.
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Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделюВ Херсонской области ожидают наступления ВСУ, власти перевозят мирных жителей на правый берег Днепра, в регион закрыт въезд для гражданских лиц. Об этом 19 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо
 
НовостиХерсонская областьКирилл СтремоусовнаступлениеВСУСпецоперация
 
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