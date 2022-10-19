https://ukraina.ru/20221019/1039905231.html
Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область
Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область - 19.10.2022 Украина.ру
Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область
ВСУ перешли в наступление на Херсонскую область на правом берегу Днепра, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов 19 октября в своем Telegram-канале
2022-10-19T12:40
2022-10-19T12:40
2022-10-19T12:40
новости
херсонская область
кирилл стремоусов
наступление
всу
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_0:86:1566:967_1920x0_80_0_0_5d9de917762d464419b0e2468973565d.png
Украинские войска начали наступление на Херсонскую область в направлении Новая Каменка - Берислав на правом берегу Днепра. В наступательных действиях принимают участие до двух батальонов пехоты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ и танковый батальон 17-й бригады, сообщил Стремоусов. Херсонские власти отметили большое количество беспилотников среднего действия и разведывательный турецкий дрон "Байрактар" на удалении от зоны ПВО.
https://ukraina.ru/20221019/1039903971.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_50941ca5d4c671330802b89bcf0daa48.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, кирилл стремоусов, наступление, всу, спецоперация
Новости, Херсонская область, Кирилл Стремоусов, наступление, ВСУ, Спецоперация
Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область
ВСУ перешли в наступление на Херсонскую область на правом берегу Днепра, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов 19 октября в своем Telegram-канале
Украинские войска начали наступление на Херсонскую область в направлении Новая Каменка - Берислав на правом берегу Днепра. В наступательных действиях принимают участие до двух батальонов пехоты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ и танковый батальон 17-й бригады, сообщил Стремоусов.
"После артиллерийской подготовки группировка укронацистов перешла в наступление", - написал Стремоусов.
Херсонские власти отметили большое количество беспилотников среднего действия и разведывательный турецкий дрон "Байрактар" на удалении от зоны ПВО.