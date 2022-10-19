https://ukraina.ru/20221019/1039898692.html
Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине - 19.10.2022 Украина.ру
Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
На Украине работают 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, из которых 11 тысяч оплачивают "несколько стран, организаций и частных лиц", а остальные приносят компании SpaceX убытки. Об этом написал 18 октября американский предприниматель Илон Маск в своём Twitter
2022-10-19T10:45
2022-10-19T10:45
2022-10-19T10:45
новости
спецоперация
илон маск
связь
спутники
интернет
украина
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Основатель SpaceX указал, что среди организаций, оплачивающих работу Starlink на Украине, нет министерства обороны США.На прошлой неделе он обратился к Пентагону с предложением взять на себя расходы на работу Starlink на Украине, но позднее отозвал свою просьбу.Ранее министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что работа терминалов Starlink в стране оплачивается американским агентством USAID, ЕС, Польшей и частными компаниями.
https://ukraina.ru/20221018/1039886988.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, илон маск, связь, спутники, интернет, украина
Новости, Спецоперация, Илон Маск, связь, спутники, интернет, Украина
Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
На Украине работают 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, из которых 11 тысяч оплачивают "несколько стран, организаций и частных лиц", а остальные приносят компании SpaceX убытки. Об этом написал 18 октября американский предприниматель Илон Маск в своём Twitter