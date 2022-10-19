https://ukraina.ru/20221019/1039898692.html

Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине

Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине - 19.10.2022 Украина.ру

Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине

На Украине работают 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, из которых 11 тысяч оплачивают "несколько стран, организаций и частных лиц", а остальные приносят компании SpaceX убытки. Об этом написал 18 октября американский предприниматель Илон Маск в своём Twitter

2022-10-19T10:45

2022-10-19T10:45

2022-10-19T10:45

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Основатель SpaceX указал, что среди организаций, оплачивающих работу Starlink на Украине, нет министерства обороны США.На прошлой неделе он обратился к Пентагону с предложением взять на себя расходы на работу Starlink на Украине, но позднее отозвал свою просьбу.Ранее министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что работа терминалов Starlink в стране оплачивается американским агентством USAID, ЕС, Польшей и частными компаниями.

https://ukraina.ru/20221018/1039886988.html

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новости, спецоперация, илон маск, связь, спутники, интернет, украина