Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине - 19.10.2022 Украина.ру
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Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине - 19.10.2022 Украина.ру
Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
На Украине работают 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, из которых 11 тысяч оплачивают "несколько стран, организаций и частных лиц", а остальные приносят компании SpaceX убытки. Об этом написал 18 октября американский предприниматель Илон Маск в своём Twitter
2022-10-19T10:45
2022-10-19T10:45
новости
спецоперация
илон маск
связь
спутники
интернет
украина
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Основатель SpaceX указал, что среди организаций, оплачивающих работу Starlink на Украине, нет министерства обороны США.На прошлой неделе он обратился к Пентагону с предложением взять на себя расходы на работу Starlink на Украине, но позднее отозвал свою просьбу.Ранее министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что работа терминалов Starlink в стране оплачивается американским агентством USAID, ЕС, Польшей и частными компаниями.
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новости, спецоперация, илон маск, связь, спутники, интернет, украина
Новости, Спецоперация, Илон Маск, связь, спутники, интернет, Украина

Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине

10:45 19.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© commons.wikimedia.org / Public Domain
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На Украине работают 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, из которых 11 тысяч оплачивают "несколько стран, организаций и частных лиц", а остальные приносят компании SpaceX убытки. Об этом написал 18 октября американский предприниматель Илон Маск в своём Twitter
Основатель SpaceX указал, что среди организаций, оплачивающих работу Starlink на Украине, нет министерства обороны США.

SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибернетической военной защиты, но мы продолжим делать это

Илон Маск
Илон Маск
Американский предприниматель
На прошлой неделе он обратился к Пентагону с предложением взять на себя расходы на работу Starlink на Украине, но позднее отозвал свою просьбу.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:59
"Халявный" Starlink: Госдеп США приветствует "прогиб" Маска перед УкраинойВашингтон приветствует заявление американского миллиардера Илона Маска о готовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид
Ранее министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что работа терминалов Starlink в стране оплачивается американским агентством USAID, ЕС, Польшей и частными компаниями.
 
НовостиСпецоперацияИлон МасксвязьспутникиинтернетУкраина
 
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