Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане - 19.10.2022 Украина.ру
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Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане
Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане - 19.10.2022 Украина.ру
Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, ранее сделавшего скандальное заявление об убийстве русских. Соответстующий указ был размещён на официальном сайте Зеленского
2022-10-19T09:21
2022-10-19T09:21
новости
казахстан
киевский режим
владимир зеленский
посол
скандал
мид рф
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В августе в соцсетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что киевский режим старается убить "как можно больше русских", и добавил: "чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям".Как позже пояснила пресс-служба МИД Казахстана, послу Украины был выражен протест в связи с его высказываниями, и он покинул Астану.4 октября российский МИД вызвал посла Казахстана в связи с возвращением Врубелевского в Астану. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского "вызывает возмущение". В свою очередь, в МИД Казахстана выразили неудовольствие "тональностью" комментария Захаровой.
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новости, казахстан, киевский режим, владимир зеленский, посол, скандал, мид рф
Новости, Казахстан, киевский режим, Владимир Зеленский, посол, скандал, МИД РФ

Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане

09:21 19.10.2022
 
© Ministry of Foreign Affairs of UkraineПетр Врублевский
Петр Врублевский
© Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, ранее сделавшего скандальное заявление об убийстве русских. Соответстующий указ был размещён на официальном сайте Зеленского

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в тексте документа.

В августе в соцсетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что киевский режим старается убить "как можно больше русских", и добавил: "чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям".
Как позже пояснила пресс-служба МИД Казахстана, послу Украины был выражен протест в связи с его высказываниями, и он покинул Астану.
Никита Мендкович - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 12:39
Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - МендковичГлава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, что будет, если в Казахстане повторятся январские события
4 октября российский МИД вызвал посла Казахстана в связи с возвращением Врубелевского в Астану. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского "вызывает возмущение". В свою очередь, в МИД Казахстана выразили неудовольствие "тональностью" комментария Захаровой.
 
НовостиКазахстанкиевский режимВладимир ЗеленскийпосолскандалМИД РФ
 
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