https://ukraina.ru/20221019/1039894166.html

Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане

Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане - 19.10.2022 Украина.ру

Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, ранее сделавшего скандальное заявление об убийстве русских. Соответстующий указ был размещён на официальном сайте Зеленского

2022-10-19T09:21

2022-10-19T09:21

2022-10-19T09:21

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казахстан

киевский режим

владимир зеленский

посол

скандал

мид рф

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В августе в соцсетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что киевский режим старается убить "как можно больше русских", и добавил: "чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям".Как позже пояснила пресс-служба МИД Казахстана, послу Украины был выражен протест в связи с его высказываниями, и он покинул Астану.4 октября российский МИД вызвал посла Казахстана в связи с возвращением Врубелевского в Астану. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского "вызывает возмущение". В свою очередь, в МИД Казахстана выразили неудовольствие "тональностью" комментария Захаровой.

https://ukraina.ru/20221006/1039440683.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, казахстан, киевский режим, владимир зеленский, посол, скандал, мид рф