https://ukraina.ru/20221019/1039894166.html
Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане
Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане - 19.10.2022 Украина.ру
Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, ранее сделавшего скандальное заявление об убийстве русских. Соответстующий указ был размещён на официальном сайте Зеленского
2022-10-19T09:21
2022-10-19T09:21
2022-10-19T09:21
новости
казахстан
киевский режим
владимир зеленский
посол
скандал
мид рф
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В августе в соцсетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что киевский режим старается убить "как можно больше русских", и добавил: "чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям".Как позже пояснила пресс-служба МИД Казахстана, послу Украины был выражен протест в связи с его высказываниями, и он покинул Астану.4 октября российский МИД вызвал посла Казахстана в связи с возвращением Врубелевского в Астану. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского "вызывает возмущение". В свою очередь, в МИД Казахстана выразили неудовольствие "тональностью" комментария Захаровой.
https://ukraina.ru/20221006/1039440683.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, казахстан, киевский режим, владимир зеленский, посол, скандал, мид рф
Новости, Казахстан, киевский режим, Владимир Зеленский, посол, скандал, МИД РФ
Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, ранее сделавшего скандальное заявление об убийстве русских. Соответстующий указ был размещён на официальном сайте Зеленского
"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в тексте документа.
В августе в соцсетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что киевский режим старается убить "как можно больше русских", и добавил: "чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям".
Как позже пояснила пресс-служба МИД Казахстана, послу Украины был выражен протест в связи с его высказываниями, и он покинул Астану.
4 октября российский МИД вызвал посла Казахстана в связи с возвращением Врубелевского в Астану. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского "вызывает возмущение". В свою очередь, в МИД Казахстана выразили неудовольствие "тональностью" комментария Захаровой.