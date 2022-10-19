https://ukraina.ru/20221019/1039893576.html

Стиль Суровикина

Стиль Суровикина - 19.10.2022 Украина.ру

Стиль Суровикина

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T12:17

2022-10-19T12:17

2022-10-19T13:37

россия

украина

спецоперация

информационная война

мнение

сергей суровикин

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На протяжении последних десяти дней существенно изменился стиль ведения СВО, что все заметили, а некоторые даже почувствовали на своей шкуре. Одни наблюдатели считают, что смена стиля была связана с назначением командующим Сергея Суровикина, другие — что просто так совпало. Мы же полагаем, что назначение было частью смены стиля, которое само оказало влияние на его формирование.Перечислим некоторые бросающиеся в глаза особенности «стиля Суровикина».Во-первых, это само по себе назначение командующего СВО — независимо от личности, раньше не было самого такого поста.Мы, откровенно говоря, отнеслись к этому назначению с осторожностью, предвидя возможные «местнические тяжбы» между командующим СВО, Министерством обороны, Генштабом и командующими направлений. Да и вообще одно назначение погоды не делает.По истечении десяти дней выводы делать рано, но Суровикин уже стал популярен и с этим придётся считаться всем.Во-вторых, начались удары по инфраструктуре Украины, о необходимости которых говорилось ещё с апреля. Правда, не по транспортной, а по энергетической.Разумеется, эта операция — не инициатива Суровикина, но начата она была буквально на следующий день после его назначения, так что связь определённо наличествует.Влияние ударов по инфраструктуре на данном этапе скорее психологическое — оно вызвало воодушевление в российском обществе, озлобление в украинском и, кажется, начало потихоньку влиять на позицию украинской элиты. Во всяком случае Владимир Зеленский вдруг опять заговорил о переговорах. Нет, конечно, сказано было, что «пространства для переговоров с путинским режимом не осталось», но мы по простоте душевной полагали, что его не осталось ещё после Бучи, — зачем повторяться-то? А он всё повторяется и повторяется…Впрочем, мы полагаем, что при нынешней геополитической конфигурации мир с Украиной всё равно невозможен, а с нынешней киевской администрацией он невозможен в принципе.В-третьих, начались изменения на фронте.Например, на северо-востоке, да и на юге, кажется, впервые с начала операции, применяется инженерная техника для строительства укреплений. Александр Ходаковский над этим добродушно посмеивается, но констатирует: «Всё-таки в таланте видеть себя со стороны нашему народу не откажешь — все поговорки про попа и лоб, или про мужика и гром и спустя столетия показывают свою жизнеспособность». Речь идёт об очень важном процессе — о переломе в мышлении. Российское командование постепенно избавляется от иллюзий начального периода СВО, которые ещё и сейчас заставляют везти пополнение на фронт колоннами.В-четвёртых, 18 октября командующий СВО дал интервью каналу «Россия 24». Это действительно был сильный ход — нельзя сказать, что генерал такая уж медийная фигура (хотя внешность, голос и манера общения соответствуют фамилии, а это именно то, чего ожидало общество), но впервые выступало не просто уполномоченное лицо, а лицо ответственное за результат. И, более того, лицо, готовое говорить правду, — даже намёки на возможное ухудшение ситуации в районе Херсона были восприняты с энтузиазмом. Военкор Семён Пегов: «Суровикин, наверное, один из первых генералов в нашей новой истории, который после рассказа о плохих новостях, стал практически народным героем. Посудите, насколько тотален, на самом деле, у современного общества запрос на правду».Остаётся только процитировать Маргариту Симоньян: «Мы все просили, чтобы у СВО было честное, прямое, понятное лицо и голос, объясняющий, что происходит». «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7:7).В-четвёртых, наметились совершенно неожиданные изменения в информационной политике МО.Сообщение об обмене военнопленными от МО РФ 17 октября прошло день в день, пусть и несколько позже соответствующего заявления Дениса Пушилина. Более того, появилось видео обменянных пленных и гражданских лиц (моряков гражданских кораблей, фактически ставших заложниками в портах Одесской области).Ранее пресс-служба МО РФ на такие «мелочи» не разменивалась, отдав эту сферу на откуп украинским СМИ, иноагентам и ЦИПСО.В-пятых, об эвакуации населения Херсона, который, вполне возможно, станет в ближайшее время ареной боёв, было объявлено заранее, что демонстрирует явный разрыв с практикой «жеста доброй воли» на севере Украины, «перегруппировки» в Харьковской области и отступления в северо-восточных районах Херсонской области. Правда, эвакуацией это не было названо, но нам ведь и паника не нужна…В-шестых, заметны шаги навстречу гражданскому обществу. По ходу подготовки мобилизованных в большинстве регионов России военные и гражданские власти быстро (иногда буквально молниеносно) реагируют на недостатки в снабжении, вскрываемые СМИ и блогерами. Разумеется, есть и исключения, как, например, Свердловская область (но там своя атмосфера и «гражданское общество» в «Ельцин-центре»). Правда, к этому Суровикин вряд ли причастен — судя по всему, строгое внушение поступило со Старой площади, а оно, в свою очередь, было связано с прямым общением президента с военкорами.* * *В общем и целом изменения очень существенны, хотя, конечно, намного меньше тех, которые ожидались обществом и экспертами. Но лиха беда начало. С почином, Сергей Владимирович!P. S. Ещё одно изменение. «Если меня призывают на службу, в ЧВК, — это значит победила патриотическая группировка власти, если меня посадят, значит победила либерально-олигархическая группировка. Если меня посадят — забывайте про победу, если отправят служить — надежда на победу есть» (Игорь Стрелков, июнь 2022 года). Мы не склонны переоценивать личность первого командира ополчения Донбасса в 2014 году и его прогнозы, но то, что ему со второй попытки всё же удалось попасть на фронт, само по себе симптоматично.

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россия, украина, спецоперация, информационная война, мнение, сергей суровикин