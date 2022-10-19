https://ukraina.ru/20221019/1039893047.html

Ракетный обстрел Энергодара, угроза для Херсона, увольнение посла. Главное на Украине на утро 19 октября

Ракетный обстрел Энергодара, угроза для Херсона, увольнение посла. Главное на Украине на утро 19 октября - 19.10.2022 Украина.ру

Ракетный обстрел Энергодара, угроза для Херсона, увольнение посла. Главное на Украине на утро 19 октября

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T09:00

2022-10-19T09:00

2022-10-19T09:46

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Власти Энергодара сообщили о ракетном обстреле администрации и гражданской инфраструктуры. Жителям Херсона рекомендовали покинуть город. Зеленский уволил заявлявшего об убийстве русских посла в КазахстанеТерритория Энергодара Запорожской области подверглась ракетному обстрелу из HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины, есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.Уточняется, что пострадавших в результат обстрела нет.Глава местной администрации Александр Волга в видеообращении уточнил, что Энергодар остался без электричества.По данным минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы города, АЭС и ТЭС ведутся практически ежедневно с середины лета. Чаще всего сообщается об использовании артиллерийских систем.Незадолго до обстрела член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупреждал, что украинские войска готовятся к наступлению в сторону Энергодара, их главная цель — захват Запорожской АЭС.При этом, по его словам, на данный момент ситуация находится под контролем, вопрос об эвакуации населения из прифронтовой зоны не рассматривается.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ситуация в ХерсонеХерсон, так же как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, решение об организованном перемещении населения области на левый берег Днепра принято для безопасности, чтобы избежать жертв среди мирного населения.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.Тот же Стремоусов отмечал, что Запад подталкивает Киев к активным военным действиям, но противнику будет дан отпор.«По имеющимся у нас данным, укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон... Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — заверил Стремоусов.Касаясь темы перемещения гражданского населения ряда районов Херсонской области, замглавы администрации отметил, что жилье, которое люди могут потерять «вследствие ракетных и бомбовых ударов нацистами, будет компенсировано на территории других субъектов Российской Федерации».Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во вторник говорил, что всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы РФ, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Он также отмечал, что людям будет компенсировано их утерянное имущество.Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин ранее отмечал, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева «наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами», в том числе и среди мирного населения.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска за 10 минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона «Донбасс Арена» — он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Также украинские военные в ночь на среду выпустили по городу Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) два снаряда из американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 00:35 по населенному пункту Попасная с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в телеграм-канале представительства.Увольнение посла-русофобаПрезидент Украины Владимир Зеленский указом уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского.Летом Врублевский заявил о намерении Украины «убить как можно больше русских».В Москве и Астане резко осудили его слова, после чего стало известно, что посол покинет Казахстан. Пока не известно, кто займет его местоВ конце августа представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова опубликовала интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских».Российская сторона раскритиковала эти слова.В МИД Казахстана назвали их неприемлемыми — во время беседы в дипведомстве посол извинился и заявил, что высказался «на фоне напряженного эмоционального состояния, потому что у него дома идет война».Врублевский после публикации интервью ушел в отпуск, но затем вернулся в Астану.Тогда посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России, чтобы призвать к скорейшей высылке украинского дипломата. Захарова обвинила казахстанскую сторону в неисполнении обещания, что «бандеровский эмиссар никогда не вернется в Астану».После этого российского посла Алексея Бородавкина вызвали в МИД Казахстана, где «разговор был довольно жесткий». В ведомстве указали, что тональность комментария Захаровой «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».Вскоре Бородавкин сообщил, что Врублевский в ближайшее время покинет страну, временный поверенный в делах в Украины в Казахстане уже назначен, а Киев рассматривает кандидатуру нового посла.

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https://ukraina.ru/20221018/1039843586.html

https://ukraina.ru/20221018/1039834485.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, лнр, днр, всу, энергодар, свет, херсон, эвакуация, посол, казахстан, владимир зеленский