Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС - 19.10.2022 Украина.ру
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Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС
Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС - 19.10.2022 Украина.ру
Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что поражен знанием российского президента Владимира Путина по поводу Запорожской АЭС, об этом заявил сам Гросси в интервью телеканалу Telefe
2022-10-19T07:57
2022-10-19T07:57
новости
запорожская аэс
владимир путин
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11 октября Путин встретился в Санкт-Петербурге с гендиректором МАГАТЭ. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.В сентябре миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства посетила ЗАЭС. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
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новости, запорожская аэс, владимир путин, магатэ
Новости, Запорожская АЭС, Владимир Путин, МАГАТЭ

Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС

07:57 19.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что поражен знанием российского президента Владимира Путина по поводу Запорожской АЭС, об этом заявил сам Гросси в интервью телеканалу Telefe
"Он очень уверенный в том, что он делает. <...> Меня поразило его детальное знание (Запорожской) АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", — пояснил он.
11 октября Путин встретился в Санкт-Петербурге с гендиректором МАГАТЭ. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.
В сентябре миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства посетила ЗАЭС. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 09:43
Взрывы в Киеве, обстановка у ЗАЭС. Главное на Украине на утро 17 октябряВ центре Киева прогремели взрывы. Украинские военные регулярно проводят разведку боем у Запорожской атомной электростанции
 
НовостиЗапорожская АЭСВладимир ПутинМАГАТЭ
 
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