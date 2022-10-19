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Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС

Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС - 19.10.2022 Украина.ру

Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что поражен знанием российского президента Владимира Путина по поводу Запорожской АЭС, об этом заявил сам Гросси в интервью телеканалу Telefe

2022-10-19T07:57

2022-10-19T07:57

2022-10-19T07:57

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11 октября Путин встретился в Санкт-Петербурге с гендиректором МАГАТЭ. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.В сентябре миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства посетила ЗАЭС. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

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2022

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новости, запорожская аэс, владимир путин, магатэ