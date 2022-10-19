Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что поражен знанием российского президента Владимира Путина по поводу Запорожской АЭС, об этом заявил сам Гросси в интервью телеканалу Telefe
"Он очень уверенный в том, что он делает. <...> Меня поразило его детальное знание (Запорожской) АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", — пояснил он.
11 октября Путин встретился в Санкт-Петербурге с гендиректором МАГАТЭ. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.
В сентябре миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства посетила ЗАЭС. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.