https://ukraina.ru/20221019/1039876803.html

Брежнев не скрывал слёз. Как погиб главный кандидат от днепропетровского клана на пост главы КГБ

Брежнев не скрывал слёз. Как погиб главный кандидат от днепропетровского клана на пост главы КГБ - 19.10.2022 Украина.ру

Брежнев не скрывал слёз. Как погиб главный кандидат от днепропетровского клана на пост главы КГБ

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T01:00

2022-10-19T01:00

2022-10-19T01:00

история

история_старая

кгб

1960-е

леонид брежнев

хрущев

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Хотя Никита Хрущев родился под Курском, его становление прошло в Юзовке Екатеринославской губернии. На смену ему пришел уроженец Екатериннославщины Леонид Брежнев. Одной из ключевых фигур заговора, приведшего к смене генсека, был земляк Брежнева Николай Миронов, наиболее вероятный кандидат на пост главы КГБ. Через 5 дней после переворота он погибНиколай Миронов родился в 1913 году в Каменском Екатеринославской губернии. Там же несколькими годами ранее родился будущий генеральный секретарь Леонид Брежнев.Происхождение Миронова не совсем ясно, в официальных биографиях сообщалось, что он был усыновлен правильной рабочей семьей. В СССР это могло означать что угодно, поскольку многие люди неправильного, то есть непролетарского происхождения сочиняли себе подобные биографии чтобы упростить карьерное продвижение. Самый яркий пример подобного "усыновления" — Андропов.Довоенная карьера Миронова развивалась преимущественно в Днепропетровске. Правда, в отличие от многих будущих партработников, Миронов работал не на заводе, а учителем физкультуры. По физкультурной линии он попал в профсоюзы, а оттуда в Днепропетровский совет физкультуры и спорта.Затем, правда, он резко сменил линию, отправившись на учебу на геолого-географический факультет местного университета. Доучиться помешала война. Миронов, как человек достаточно образованный, поварившийся в партийной работе, все войну прошел на должностях армейских политработников.После демобилизации Миронов пошел на повышение.Сначала возглавил райком в Днепропетровске, в конце 40-х стал секретарем Кировоградского обкома. Но ненадолго. В начале 50-х в органах госбезопасности начались очередные чистки, Абакумов слетел с должности, вместо опальных чекистов были назначены новые люди, набранные по очередному партийному набору.Через месяцев после смещения Абакумова Миронов оказался в МГБ, причем сразу с ощутимым повышением. Он стал заместителем начальника 3-го ГУ МГБ. Проще говоря, вторым лицом в военной контрразведке.Через полтора года умер Сталин и вернувшемуся Берии посторонние люди в ведомстве были не нужны, он доверял только ограниченному кругу людей. Миронова с очень ощутимым понижением перевели в Киев, где он стал заместителем главы Особого отдела по Киевскому военному округу.Но не успел он перебраться в Киев, как Берия пал и Хрущев вернул его обратно.С 1956 года Миронов возглавлял ленинградское управление КГБ. Ему удалось сблизиться с Хрущевым на почве реформирования спецслужб. После развенчания культа личности чекисты оказались под огнем партийной критики и методы их работы решено было существенно подкорректировать.Органы предполагалось переориентировать не столько на раскрытие, сколько на профилактику преступлений, ну и добавить немного гуманности. Миронов хрущевские предложения активно поддержал и после смещения Серова и его замены Шелепиным был назначен заведующим административным отделом ЦК. В чьи функции входило кураторство над силовиками.По факту должности Миронов оказался одной из ключевых номенклатурных фигур. Явно благоволил он и своему давнему знакомому и земляку — Брежневу.Как только в рядах высшей номенклатуры назрело недовольство Хрущевым, Миронов моментально все просчитал и влился в ряды недовольных. И не просто влился, а наряду с Шелепиным, Косыгиным и Подгорным играл ведущую роль в вербовке заговорщиков. В команде существовало распределение ролей.Например, Шелепин через выдвиженца Семичастного брал на себя КГБ, Косыгин — аппарат Совмина, а Миронов — аппарат ЦК.После свержения Хрущева было очевидно, что Миронов уйдет на очень значительное повышение. Особенно учитывая его давнее знакомство с Брежнвым, который стремился окружать себя лично знакомыми по работе людьми. Кроме того, Брежнев с очень большим уважением относился к Миронову и всегда прислушивался к его словам.Шеф КГБ Семичастный в своих мемуарах писал, что со дня на день ждал своей отставки, полагая, что его заменят Мироновым. Также существуют предположения, что в действительности Миронов должен был стать секретарем ЦК, т.е. войти в высшее руководство партии.Однако через 5 дней после свержения Хрущева, Миронов в составе советской делегации вместе с начальником Генштаба маршалом Бирюзовым, отправился в Белград на празднование 20-летия освобождения Югославии от немцев.19 октября самолет потерпел крушение при заходе на посадку…На похоронах Миронова Брежнев не скрывал слез. Он погиб в возрасте 50 лет накануне самого значительного взлета в своей карьере. Брежневу, оставшемуся без важного соратника, предстояла борьба за укрепление своих позиций с кланом Шелепина, в которой он в конечном счете все же стал победителем.

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https://ukraina.ru/20210119/1030275497.html

https://ukraina.ru/20210701/1031751657.html

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2022

Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история_старая, кгб, 1960-е, леонид брежнев, хрущев