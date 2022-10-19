Военный эксперт рассказал, какой эффект на фронте дало назначение Суровикина
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии
Все предложения Сергея Суровикина были одобрены, когда его назначали командующим группировкой сил в зоне СВО, поэтому были нанесены удары РФ по инфраструктуре Украины, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил 8 октября генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.
Когда командующий заступал, понятное дело, что каждый командующий может давать предложения, что ему необходимо. Все предложения были одобрены. Поэтому, наш президент выступал, говорил, что по предложению минобороны, по плану Генштаба начали наносится вот эти удары, и многое начало меняться на линии боевого соприкосновения.
Он рассказал, что также все воинские части, в том числе, подразделения ДНР и ЛНР стали получать экипировку и боекомплект, в котором они постоянно нуждались, начались коренные изменения, которые становятся необратимыми.
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