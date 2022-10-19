https://ukraina.ru/20221019/1039876690.html

Военный эксперт рассказал, какой эффект на фронте дало назначение Суровикина

Военный эксперт рассказал, какой эффект на фронте дало назначение Суровикина - 19.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какой эффект на фронте дало назначение Суровикина

Все предложения Сергея Суровикина были одобрены, когда его назначали командующим группировкой сил в зоне СВО, поэтому были нанесены удары РФ по инфраструктуре Украины, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-19T07:00

2022-10-19T07:00

2022-10-19T07:00

новости

россия

украина

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102460/85/1024608593_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_e395c901165144310cf162629cda2f1c.jpg

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил 8 октября генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.Он рассказал, что также все воинские части, в том числе, подразделения ДНР и ЛНР стали получать экипировку и боекомплект, в котором они постоянно нуждались, начались коренные изменения, которые становятся необратимыми.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво