https://ukraina.ru/20221019/1039846968.html

"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мосту

"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мосту - 19.10.2022 Украина.ру

"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мосту

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на Крымском мосту Киев использовал давно отработанную террористическую технологию

2022-10-19T05:15

2022-10-19T05:15

2022-10-19T05:15

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украина

крымский мост

теракт

терроризм

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При этом военный политолог сравнил происходящее на Крымском мосту со сценарием кинофильма, в котором до конца никто не знает ни времени, ни места, ни механизма террористического удара, который собираются совершить.Чем меньше людей имеют сведения о предполагаемом теракте, тем выше вероятность его совершения, заявляет Кошкин.Он также отметил, что даже в обыденной жизни власти часто стараются меньше информировать людей, выполняющих стратегические функции, в интересах общей задачи. Полное интервью с Андреем Кошкиным читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221017/1039823459.html

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2022

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новости, украина, крымский мост, теракт, терроризм