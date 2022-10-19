"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мосту - 19.10.2022 Украина.ру
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"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мосту
"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мосту - 19.10.2022 Украина.ру
"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мосту
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на Крымском мосту Киев использовал давно отработанную террористическую технологию
2022-10-19T05:15
2022-10-19T05:15
новости
украина
крымский мост
теракт
терроризм
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При этом военный политолог сравнил происходящее на Крымском мосту со сценарием кинофильма, в котором до конца никто не знает ни времени, ни места, ни механизма террористического удара, который собираются совершить.Чем меньше людей имеют сведения о предполагаемом теракте, тем выше вероятность его совершения, заявляет Кошкин.Он также отметил, что даже в обыденной жизни власти часто стараются меньше информировать людей, выполняющих стратегические функции, в интересах общей задачи. Полное интервью с Андреем Кошкиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221017/1039823459.html
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новости, украина, крымский мост, теракт, терроризм
Новости, Украина, Крымский мост, теракт, терроризм

"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мосту

05:15 19.10.2022
 
© фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост
© фото очевидца
Читать в
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на Крымском мосту Киев использовал давно отработанную террористическую технологию
Технология не новая, я вам скажу так – в каждом террористическом акте есть этот элемент. Потому что как можно меньше людей должны знать вообще о сути.
Андрей Кошкин
Андрей Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов
При этом военный политолог сравнил происходящее на Крымском мосту со сценарием кинофильма, в котором до конца никто не знает ни времени, ни места, ни механизма террористического удара, который собираются совершить.
Чем меньше людей имеют сведения о предполагаемом теракте, тем выше вероятность его совершения, заявляет Кошкин.
Он также отметил, что даже в обыденной жизни власти часто стараются меньше информировать людей, выполняющих стратегические функции, в интересах общей задачи.
Полное интервью с Андреем Кошкиным читайте на сайте Украина.ру.
Как изменилась работа спецслужб после теракта на Крымском мосту - Джаралла
17 октября, 17:13
Как изменилась работа спецслужб после теракта на Крымском мосту - Джаралла. ВидеоКрымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с эвакуацией в Керчи и возможные взрывы в Джанкое, а также рассказал о транспортном сообщении Крыма с материковой частью и аспектах отопительного сезона на полуострове:
 
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