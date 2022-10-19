"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мосту
© фото очевидцаКрымский мост
© фото очевидца
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на Крымском мосту Киев использовал давно отработанную террористическую технологию
Технология не новая, я вам скажу так – в каждом террористическом акте есть этот элемент. Потому что как можно меньше людей должны знать вообще о сути.
При этом военный политолог сравнил происходящее на Крымском мосту со сценарием кинофильма, в котором до конца никто не знает ни времени, ни места, ни механизма террористического удара, который собираются совершить.
Чем меньше людей имеют сведения о предполагаемом теракте, тем выше вероятность его совершения, заявляет Кошкин.
Он также отметил, что даже в обыденной жизни власти часто стараются меньше информировать людей, выполняющих стратегические функции, в интересах общей задачи.
Полное интервью с Андреем Кошкиным читайте на сайте Украина.ру.
17 октября, 17:13Как изменилась работа спецслужб после теракта на Крымском мосту - Джаралла. ВидеоКрымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с эвакуацией в Керчи и возможные взрывы в Джанкое, а также рассказал о транспортном сообщении Крыма с материковой частью и аспектах отопительного сезона на полуострове: