https://ukraina.ru/20221019/1039842028.html

Военный эксперт рассказал, когда РФ перестанет наносить удары по инфраструктуре Украины

Военный эксперт рассказал, когда РФ перестанет наносить удары по инфраструктуре Украины - 19.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда РФ перестанет наносить удары по инфраструктуре Украины

Уничтожение энергосистемы Украины будет вестись до тех пор, пока у них все запасные части и агрегаты не закончатся, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-19T04:30

2022-10-19T04:30

2022-10-19T04:30

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.Он рассказал, что все ведется к тому, что Украине придется заглушить и атомные электростанции, потому что, если регулировка станет невозможной, начнут нарастать сбои сети, связанные с повышенной частотой передачи электричества.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html

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2022

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новости, россия, украина