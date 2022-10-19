https://ukraina.ru/20221019/1039842028.html
Военный эксперт рассказал, когда РФ перестанет наносить удары по инфраструктуре Украины
Военный эксперт рассказал, когда РФ перестанет наносить удары по инфраструктуре Украины - 19.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда РФ перестанет наносить удары по инфраструктуре Украины
Уничтожение энергосистемы Украины будет вестись до тех пор, пока у них все запасные части и агрегаты не закончатся, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-19T04:30
2022-10-19T04:30
2022-10-19T04:30
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.Он рассказал, что все ведется к тому, что Украине придется заглушить и атомные электростанции, потому что, если регулировка станет невозможной, начнут нарастать сбои сети, связанные с повышенной частотой передачи электричества.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Военный эксперт рассказал, когда РФ перестанет наносить удары по инфраструктуре Украины
Уничтожение энергосистемы Украины будет вестись до тех пор, пока у них все запасные части и агрегаты не закончатся, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, мы достигаем временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у них все запасные части и агрегаты не закончатся. Понятное дело, что они предпринимают попытки оставить эту энергосистему единую максимально работоспособной, но это им все труднее и труднее делать.
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Он рассказал, что все ведется к тому, что Украине придется заглушить и атомные электростанции, потому что, если регулировка станет невозможной, начнут нарастать сбои сети, связанные с повышенной частотой передачи электричества.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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